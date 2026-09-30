La Primera Europeda 2026 llevó a Grupo Firme a Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona, donde la agrupación mexicana agotó todas las localidades de sus cuatro presentaciones

La agrupación mexicana llevó su música y espectáculo a Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona, donde miles de personas se dieron cita para acompañar a la banda durante su debut en territorio europeo.

Podría interesarte Empelotados Memo Ochoa y Grupo Firme arman la fiesta en Madrid

¿En qué ciudades se presentó Grupo Firme en España?

La gira comenzó en Valencia, con una presentación en el Roig Arena, recinto en el que Grupo Firme reunió a más de 11 mil personas durante un espectáculo de aproximadamente tres horas. La primera fecha europea de la agrupación terminó con localidades agotadas y marcó el inicio de una ruta que continuaría por otras tres ciudades españolas.

Después, Grupo Firme llegó a Málaga, donde se presentó en el Málaga Forum con otro lleno total. La tercera parada fue Madrid, ciudad en la que la agrupación se presentó el 25 de septiembre en el Movistar Arena. Nuevamente, el público respondió a la convocatoria y la fecha alcanzó el sold out.

Finalmente, el 26 de septiembre, Grupo Firme cerró La Primera Europeda en Barcelona, con un concierto en el Olímpic Arena de Badalona, sumando así su cuarto lleno consecutivo en España.

Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona fueron las cuatro ciudades que formaron parte de esta primera gira europea.

La agrupación mexicana conquistó al público español durante su primera gira por Europa. / Cortesía

Grupo Firme lleva su espectáculo a Europa

La Primera Europeda representa un nuevo capítulo en la expansión internacional de Grupo Firme, agrupación originaria de Tijuana que en los últimos años ha construido una amplia convocatoria dentro y fuera de México.

El concepto de la gira trasladó a España una propuesta basada en la música, la fiesta y la interacción directa con el público, elementos que forman parte de los espectáculos de la agrupación.

La respuesta del público español permitió que las cuatro presentaciones programadas terminaran con localidades agotadas, llevando la música regional mexicana a escenarios de gran formato.

De México al mundo: Grupo Firme amplía su alcance

El debut europeo llega después de que Grupo Firme consolidara una importante presencia en México y otros mercados internacionales. En territorio mexicano, la agrupación ha alcanzado 11 presentaciones en el Estadio GNP, mientras que sus conciertos en Estados Unidos y Latinoamérica han contribuido a ampliar su audiencia internacional.

Con La Primera Europeda, España se suma a los territorios donde Grupo Firme ha llevado su espectáculo ante grandes concentraciones de público. El cierre de la gira deja cuatro ciudades españolas, miles de asistentes y cuatro sold outs consecutivos, en un recorrido que marca el primer acercamiento de Grupo Firme con el público europeo.

Tras su paso por Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona, la agrupación mexicana suma así una nueva etapa a su trayectoria internacional y coloca a Europa como parte de su expansión fuera de México.