¿Por qué Carla Morrison es popular en Italia? Esta es la historia de “Disfruto”

La canción de Carla Morrison volvió a las listas de popularidad en Italia 14 años después de su lanzamiento

Carla Morrison volvió a llamar la atención fuera de México gracias a “Disfruto”, una de sus canciones más conocidas. El tema, lanzado hace más de una década, comenzó a ganar reproducciones en Spotify y regresó a las listas musicales de Italia después de aparecer en uno de los programas más populares de ese país.

El origen de este nuevo impulso está en Alice Fregoso, una estudiante de Génova que participó en X Factor Italia. Durante su presentación, la joven eligió interpretar “Disfruto”, una decisión que llevó la canción de Morrison frente a una nueva audiencia italiana.

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La canción de Carla Morrison aumentó sus reproducciones en Spotify tras la presentación./especial

¿Cómo llegó “Disfruto” a X Factor Italia?

La interpretación de Fregoso llamó la atención tanto del público como del jurado del programa. De acuerdo con la información publicada sobre la presentación, los jueces ya conocían el trabajo de Carla Morrison y uno de ellos incluso señaló que “Disfruto” estaba entre sus canciones favoritas.

Después de la presentación, el interés no se quedó dentro del programa. La interpretación comenzó a circular en Instagram, donde alcanzó a más usuarios y ayudó a que la canción original también recibiera nuevas reproducciones en las plataformas digitales.

El efecto se reflejó especialmente en Spotify y YouTube Music, donde “Disfruto” volvió a aparecer entre los contenidos musicales con mayor movimiento en Italia. Así, una canción que ya tenía varios años de haber sido publicada encontró una nueva audiencia gracias a las redes sociales y la televisión.

“Disfruto” vuelve a los charts de Italia

Tras la presentación en X Factor Italia, las reproducciones de la canción aumentaron en Spotify. Además, el video oficial de “Disfruto” alcanzó el puesto número 52, mientras que su versión en vivo llegó al número 9 del chart diario de videos musicales de YouTube Music en Italia, de acuerdo con la información de la fuente.

El fenómeno resulta llamativo porque se trata de una canción que fue lanzada 14 años antes de esta nueva ola de popularidad y que comenzó a destacar en un país donde el español no es la lengua principal.

El caso también muestra cómo una canción puede encontrar nuevos públicos mucho tiempo después de su lanzamiento. En esta ocasión, una presentación televisiva y su posterior circulación en redes sociales ayudaron a que “Disfruto” volviera a las plataformas y listas musicales.

Carla Morrison prepara nueva música

El momento llega mientras Carla Morrison trabaja en nueva música, que de acuerdo con la información disponible se espera que sea presentada en 2027. La cantante también lanzó una nueva versión de “Disfruto” para celebrar el interés que despertó la canción.

Se trata de una versión en formato Tiny Desk, que combina la interpretación en vivo con la grabación original del tema. Con este nuevo lanzamiento, la artista aprovecha el renovado interés por una canción que volvió a encontrar público en Italia más de una década después de su estreno.