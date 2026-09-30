El reportero Milosz Sieliwonczyk cubría un accidente cuando una adolescente fue arrollada frente a las cámaras

Una transmisión en vivo de la televisión polaca TVP.info registró por accidente el momento en que una ciclista de 14 años fue atropellada por un automóvil. El reportero Milosz Sieliwonczyk se encontraba en el lugar para cubrir otro accidente automovilístico fatal cuando la situación cambió frente a las cámaras.

El periodista relató que, al voltearse, observó un automóvil que se alejaba con el parabrisas destrozado y a la adolescente tendida en el suelo. El vehículo continuó su marcha después del impacto, mientras el equipo de televisión todavía se encontraba realizando la cobertura del primer accidente.

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El reportero Milosz Sieliwonczyk se encontraba transmitiendo en vivo cuando ocurrió el atropello./especial

¿Qué hizo el reportero después del atropello?

Ante lo ocurrido, Sieliwonczyk pidió al camarógrafo que enfocara la matrícula del automóvil, es decir, el número de identificación de la placa, para que pudiera ser reportada a las autoridades. Después se acercó a la adolescente para ayudarla mientras llegaban los servicios de emergencia.

La atención médica llegó aproximadamente tres minutos después. De acuerdo con el reporte, la joven permaneció consciente y pidió que llamaran a su madre. La mujer llegó poco después en bicicleta para encontrarse con su hija.

Las imágenes de la transmisión comenzaron a generar reacciones en redes sociales debido a que el accidente ocurrió mientras el equipo de televisión estaba documentando otro hecho. El video permitió observar parte de lo ocurrido desde el mismo lugar y quedó como registro de la emergencia.

Los servicios de emergencia llegaron tres minutos después del accidente./istock

El conductor regresó al lugar

De acuerdo con la información citada por la publicación, el conductor volvió poco después de haberse alejado. Según el reportero, el hombre parecía estar en estado de shock, una expresión utilizada para describir una reacción de confusión o alteración después de vivir un hecho inesperado.

“Él también debía de estar en estado de shock, porque salió del coche y preguntó si había ocurrido algo”, relató Sieliwonczyk sobre el momento en que el conductor regresó al sitio.