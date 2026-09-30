¡Prepara el disfraz! Así será el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 en CDMX

El Paseo Nocturno de Día de Muertos recorrerá la Ciudad de México / Jefatura de Gobierno - CDMX

Bicicletas, disfraces y una ruta por algunos de los sitios más emblemáticos de la capital serán parte de esta rodada nocturna que se realizará en octubre

Las calles de la Ciudad de México volverán a llenarse de bicicletas, disfraces y ambiente de Día de Muertos con una nueva edición del Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, una de las actividades que forman parte de las celebraciones de esta tradicional festividad.

Ciclistas podrán recorrer la capital durante la noche como parte de esta edición especial de Muévete en Bici / CUARTOSCURO

La rodada se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre de 2026, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos?

El recorrido tendrá una extensión de aproximadamente 19 kilómetros y conectará la Fuente de Petróleos con la Plaza de la Constitución, pasando por Paseo de la Reforma, Chapultepec y calles del Centro Histórico.

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Aunque la ruta contempla estos puntos, las autoridades han señalado que los detalles y actividades que se desarrollarán a lo largo del trayecto serán dados a conocer mediante los canales oficiales correspondientes.

La rodada forma parte de las actividades que se realizan en la capital para conmemorar el Día de Muertos y busca reunir a quienes quieran recorrer la ciudad durante la noche.

¿Quiénes pueden participar?

El Paseo Nocturno está pensado para disfrutarse de distintas maneras. Además de bicicletas, los asistentes podrán participar utilizando patines, patineta o incluso caminando, por lo que no es necesario acudir exclusivamente sobre dos ruedas.

Los asistentes podrán acudir disfrazados para disfrutar del ambiente de Día de Muertos durante el recorrido nocturno / Jefatura de Gobierno - CDMX

Una de las particularidades de esta edición será la posibilidad de acudir con disfraces alusivos al Día de Muertos, por lo que catrinas, catrines y otros personajes podrán formar parte del recorrido.

La actividad será gratuita y se realizará durante cuatro horas, de las 19:00 a las 23:00 horas.

Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026: fecha y horario

Si quieres comenzar a organizar tu plan, estos son los datos principales:

Fecha : sábado 24 de octubre de 2026.

Horario : de 19:00 a 23:00 horas.

Recorrido : de la Fuente de Petróleos a la Plaza de la Constitución.Distancia: aproximadamente 19 kilómetros.

Modalidades : bicicleta, patines, patineta, caminata y otras formas de movilidad.

Costo : gratuito.

Temática: Día de Muertos.

La rodada tendrá una extensión aproximada de 19 kilómetros, desde la Fuente de Petróleos hasta la Plaza de la Constitución / Jefatura de Gobierno - CDMX