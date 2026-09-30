La edición 68 de los Premios Ariel regresará a la Ciudad de México; conoce la fecha, horario y opciones para seguir la ceremonia desde casa

La cuenta regresiva para conocer a los ganadores de los Premios Ariel 2026 ya comenzó. La ceremonia número 68 de los reconocimientos otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) se realizará este sábado 3 de octubre y reunirá a figuras del cine mexicano. Después de tres ediciones consecutivas realizadas en Jalisco, los Ariel regresarán a la Ciudad de México, donde se llevará a cabo una ceremonia especial debido al 80 aniversario de la AMACC y de los Estudios Churubusco.

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¿Cuándo son los Premios Ariel 2026?

La entrega de los Premios Ariel 2026 será el sábado 3 de octubre, en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. La jornada comenzará por la tarde con la cobertura de la alfombra roja, antes de dar paso a la ceremonia en la que se conocerán los ganadores de las distintas categorías. Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

Alfombra roja: 18:00 horas

Ceremonia: 19:00 horas

Lugar: Estudios Churubusco, Ciudad de México Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO los Premios Ariel 2026?

Los espectadores podrán seguir la ceremonia a través de distintas opciones de televisión y streaming. La transmisión estará disponible en Televisión Mexiquense, por el Canal 34.1, además de TNT para quienes cuenten con televisión de paga. Otra alternativa será HBO Max, donde también podrá seguirse la gala en vivo.

¿Dónde serán los Premios Ariel 2026?

La edición 68 tendrá como sede los Estudios Churubusco, uno de los complejos más representativos de la producción cinematográfica en México. La elección del recinto tiene además un significado especial, ya que tanto los Estudios Churubusco como la AMACC celebran 80 años de existencia durante 2026. El regreso a la capital ocurre después de que las tres ceremonias anteriores se realizaran en Jalisco.

¿Cuáles son las películas más nominadas al Ariel 2026?

Entre las producciones que llegan con mayor número de nominaciones se encuentra “En el camino”, de David Pablos, con 13 candidaturas. Le siguen “Aún es de noche en Caracas”, con nueve nominaciones, y “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, con ocho.

La ceremonia también entregará el Ariel de Oro a dos figuras destacadas de la cinematografía: la actriz Rosita Arenas y el cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa.

La ceremonia de los Premios Ariel regresará a la Ciudad de México este 2026. / AMACC

¿Qué reconocen los Premios Ariel?

Los Premios Ariel reconocen distintos trabajos realizados dentro de la cinematografía mexicana e iberoamericana.

Entre las categorías que se entregarán durante esta edición se encuentran Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Guion Original, Guion Adaptado, Fotografía, Edición, Sonido, Diseño de Arte y Revelación Actoral, además de apartados para documental, animación, ópera prima y cortometrajes.