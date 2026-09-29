La actriz compite por Actuación del Año en Serie en los premios 2026, con un personaje que la acompaña desde hace una década.

Rosario Tijeras suma un nuevo capítulo fuera de la pantalla. Bárbara de Regil recibió una nominación a Actuación del Año en Serie en los Premios Rolling Stone en Español 2026 por su interpretación de la protagonista, un papel que ocupa un lugar central en su trayectoria. La publicación anunció las candidaturas de cine y series el 28 de septiembre.

La categoría reconoce el trabajo de intérpretes que dan identidad y profundidad a sus personajes y contribuyen al impacto de sus producciones. De Regil comparte la nominación con figuras como Bárbara Mori, por Las Azules; Irene Azuela, por Como agua para chocolate; Dolores Fonzi, por La casa de los espíritus, y Alberto Guerra, por Accidente. Una selección que reúne distintas maneras de construir una historia desde la actuación.

Para la actriz mexicana, el anuncio llega después de años de desarrollar a una protagonista que combina acción, conflictos afectivos y decisiones al límite. De Regil comenzó a interpretar a Rosario en 2016. Desde entonces, el personaje ha crecido junto con ella, incorporando experiencias y responsabilidades que modifican su manera de enfrentarse al mundo.

Rosario Tijeras

El reto de crecer con Rosario Tijeras

Mantener un personaje durante varias temporadas exige encontrar nuevos matices sin perder aquello que lo hace reconocible. En Rosario, ese desafío pasa por sostener tanto la intensidad física como el peso emocional de la historia.

Durante la promoción de la quinta temporada, estrenada en Netflix en junio de 2026, De Regil explicó que esta entrega elevó ambas exigencias. También habló de su creciente participación en las decisiones creativas y de producción, así como de su interés por dirigir: una evolución profesional vinculada al proyecto que ha acompañado buena parte de su carrera.

La nominación permite mirar ese recorrido desde el oficio. Su relevancia está en distinguir una interpretación concreta dentro de una celebración que reúne música, cine, televisión y otras expresiones de la cultura en español. Para Bárbara de Regil, representa una oportunidad de ampliar la conversación sobre su trabajo frente a la cámara.