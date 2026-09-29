La Casa de los Famosos México 2026 tendrá dos eliminaciones antes de la final: ¿cuándo salen el sexto y séptimo lugar?

Solo cinco habitantes conseguirán llegar a la final de La Casa de los Famosos México. / LCDLF

Siete habitantes permanecen en competencia, pero solamente cinco llegarán a la gran final; el público decidirá quiénes deberán abandonar la casa esta semana

La Casa de los Famosos México 2026 entró en su semana definitiva, pero antes de conocer al ganador de la cuarta temporada todavía habrá dos participantes que tendrán que despedirse del reality. Después de la eliminación de Brianda Deyanara el domingo 27 de septiembre, siete habitantes permanecen dentro de la casa. Sin embargo, solo cinco conseguirán llegar a la gran final del próximo domingo 4 de octubre.

Galilea Montijo confirmó que esta semana la dinámica cambiará: ya no habrá una placa tradicional de nominados y todos los habitantes dependen directamente del voto positivo del público.

Las votaciones comenzaron desde la noche del domingo y tendrán dos cortes durante la semana para definir al séptimo y sexto lugar de la temporada.

Podría interesarte Contra Revelan quién sería el posible ganador de La Casa de los Famosos México 2026 antes de la Gran Final

¿Cuándo sale el séptimo lugar de La Casa de los Famosos México 2026?

La primera salida está programada para el miércoles 30 de septiembre. Durante la gala, la votación será pausada y el participante que tenga la menor cantidad de votos acumulados hasta ese momento tendrá que abandonar la casa, quedándose con el séptimo lugar de la cuarta temporada.

Una vez conocida la identidad del participante que deberá salir, la votación continuará para los seis habitantes restantes. Un detalle importante es que los votos acumulados previamente seguirán contando, por lo que el apoyo recibido desde la apertura de las votaciones puede resultar determinante para permanecer en competencia.

¿Cuándo eliminarán al sexto lugar de LCDLFM?

La segunda salida ocurrirá apenas un día después, durante la gala del jueves 1 de octubre. Nuevamente se hará una pausa en la votación y el habitante con menor respaldo acumulado del público abandonará la competencia en sexto lugar.

Con esta salida quedarán oficialmente definidos los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 2026 que competirán por el primer lugar.

El séptimo lugar de LCDLFM 2026 será definido el miércoles 30 de septiembre. / LCDLF

¿Quiénes siguen en La Casa de los Famosos México 2026?

Tras la salida de Brianda Deyanara, siete habitantes continúan en competencia: Ernesto Laguardia

Karina Torres

Memo Schutz

Mariana Ochoa

Gema Garoa

Ese Pérez

Yahir Todos dependen ahora del respaldo del público para mantenerse dentro del reality y conseguir uno de los cinco lugares disponibles para la gala final.

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México 2026?

La gran final de La Casa de los Famosos México será el domingo 4 de octubre de 2026. Para entonces únicamente cinco habitantes permanecerán dentro de la competencia y el participante que reúna el mayor respaldo del público será proclamado ganador o ganadora de la cuarta temporada.

La gala final se transmitirá a través de Las Estrellas y ViX, donde se conocerán las posiciones definitivas de los cinco participantes.

Antes de llegar a ese momento, los seguidores deberán estar pendientes de las galas del miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre, cuando dos habitantes se despedirán de la casa a solo unos días de la final.