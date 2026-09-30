El comunicador reportó que el expolítico sufrió un derrame cerebral

La muerte de Jorge Kahwagi Macari, ocurrida este miércoles 30 de septiembre, causó sorpresa en distintos ámbitos de la vida pública mexicana. El empresario tenía 58 años y durante su trayectoria pasó por escenarios tan distintos como la política, el boxeo profesional, los negocios y la televisión, convirtiéndose durante años en uno de los personajes más reconocibles y polémicos de México. Su fallecimiento fue confirmado públicamente por personas cercanas, entre ellas Roberto Palazuelos y Manuel Velasco.

Conforme avanzaron las horas comenzaron a surgir detalles sobre las posibles circunstancias de su muerte. Mientras los primeros reportes únicamente confirmaban el fallecimiento y señalaban que no existía todavía una causa informada oficialmente, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer durante Sale el Sol que todo apuntaba a una derrame cerebral.

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La muerte de Jorge Kahwagi Macari causó sorpresa en distintos ámbitos de la vida pública mexicana / Especial

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Gustavo Adolfo Infante aseguró durante la emisión del programa que Jorge Kahwagi habría fallecido como consecuencia de un derrame cerebral en la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los primeros comunicadores en proporcionar públicamente una causa del deceso.

“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer, a los 58 años de edad, de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México”, dijo durante la emisión de ‘Sale el sol’.

Medios que reportaron el fallecimiento durante las primeras horas de este miércoles señalaron que las circunstancias médicas todavía no habían sido dadas a conocer.

Gustavo Adolfo Infante dijo que el empresario murió a causa de un derrame cerebral / Especial

Jorge Kahwagi se había alejado de los reflectores

Durante sus últimos años, Kahwagi redujo considerablemente sus apariciones públicas, después de haber sido una figura recurrente tanto en medios de comunicación como en la política y el espectáculo. En distintos momentos su aspecto físico provocó comentarios y especulaciones, aunque muchas de las versiones que circularon alrededor de su salud nunca fueron confirmadas por él o su familia.

Su vida personal también mantuvo su nombre en las revistas y programas de espectáculos. El empresario fue relacionado sentimentalmente con figuras como Ana Bárbara y Marlene Favela, mientras que su incursión en programas de televisión terminó por ampliar una popularidad que originalmente había construido entre los negocios y la política.

El fallecimiento ocurre, además, pocos meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, empresario y propietario de La Crónica de Hoy, quien murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. Ahora, poco más de seis meses después, la familia enfrenta la muerte de Jorge Kahwagi Macari.

Su fallecimiento fue confirmado públicamente por personas cercanas, entre ellas Roberto Palazuelos / Especial

¿Qué enfermedades había padecido Jorge Kahwagi?

Aunque la versión difundida por Gustavo Adolfo Infante apunta a un derrame cerebral, Jorge Kahwagi había enfrentado otros problemas de salud años antes, sin que exista información que permita relacionarlos directamente con su fallecimiento.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en abril de 2019, cuando Kahwagi tuvo que recibir atención hospitalaria debido a una úlcera. En aquella ocasión, el propio empresario habló públicamente de lo sucedido y posteriormente informó que se encontraba recuperándose.

Diversos reportes posteriores retomaron aquel episodio y señalaron que habría sufrido una úlcera gástrica perforada, además de complicaciones relacionadas con una infección bacteriana que habría requerido tratamiento prolongado.

Una vida entre la política, el boxeo y la televisión

Jorge Kahwagi nació el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México y construyó una trayectoria difícil de encasillar en una sola actividad. Participó en política, fue empresario, incursionó en el boxeo profesional y también apareció en televisión, incluyendo su paso por Big Brother VIP.

En el ámbito político fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la LIX Legislatura. Posteriormente se incorporó a Nueva Alianza, partido en el que ocupó cargos de dirección y que llegó a presidir. Más tarde regresó a la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura.