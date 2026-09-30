Otto Sirgo tenía una última voluntad relacionada con el destino de sus cenizas. / Especial

La familia del actor ya tiene planes para sus cenizas y busca respetar una de las últimas peticiones que hizo en vida

El fallecimiento de Otto Sirgo, ocurrido el pasado 29 de septiembre a los 79 años, dejó una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros del medio artístico. Tras su despedida en una funeraria de la Ciudad de México, su hija Valerie Sirgo compartió algunos detalles sobre los últimos momentos del actor y reveló qué sucederá con sus cenizas. De acuerdo con lo explicado por Valerie, su padre había expresado en vida un deseo muy particular para cuando llegara el momento de su muerte: quería que sus cenizas fueran llevadas hasta el volcán Popocatépetl.

¿Qué quería Otto Sirgo que hicieran con sus cenizas?

Valerie contó que Otto Sirgo tenía contemplado que sus cenizas fueran trasladadas hasta el Popocatépetl para esparcirlas en ese lugar. La idea del actor era que sus hijos rentaran un helicóptero para poder llegar hasta la zona del volcán y cumplir así con su última voluntad.

Sin embargo, llevar a cabo el plan exactamente como lo imaginó no sería sencillo. Por ello, la familia analiza una alternativa que permita mantener el significado de su petición.

Valerie explicó que intentarán hacer algo similar y acercarse hasta donde sea posible a pie. También compartió que la razón era porque a su padre le gustaban mucho los volcanes y era una vista que disfrutaba mucho.

Otto Sirgo construyó una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el teatro y el cine./ RS

¿De qué murió Otto Sirgo?

La muerte del actor ocurrió después de que permaneciera algunos días hospitalizado. Según el testimonio de su hija, Otto decidió regresar a su casa antes de morir.

Valerie explicó que su padre estaba cansado y que “su corazón le falló un poquito”, aunque no atribuyó de manera específica su fallecimiento a alguno de los padecimientos que el actor había mencionado públicamente en años anteriores.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento del intérprete, quien desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas en televisión, cine y teatro