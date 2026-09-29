Lazos de amor fue otro de los melodramas más importantes en la trayectoria de Otto Sirgo./ RS

De Rosa salvaje y Lazos de amor a Niña amada mía, el primer actor construyó una extensa carrera en televisión, teatro, cine y también detrás de cámaras como director

Para varias generaciones, el rostro de Otto Sirgo quedó ligado a las grandes telenovelas mexicanas. Rosa salvaje, Lazos de amor, Alcanzar una estrella, Niña amada mía y Mujer de madera fueron solamente algunos de los títulos de una trayectoria que superó el medio siglo y en la que acumuló más de 50 melodramas, además de trabajos en teatro, cine y dirección.

Aunque nació en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946, México terminó convirtiéndose en el país donde desarrolló prácticamente toda su vida profesional. El espectáculo ya estaba presente en su familia: fue hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz Magda Haller, además de nieto de la actriz Conchita Gentil Arcos.

Podría interesarte Contra Reportan la muerte del actor Otto Sirgo: el mundo del espectáculo está de luto

¿En qué telenovelas participó Otto Sirgo?

Sus primeras apariciones en la televisión mexicana llegaron entre finales de los años 60 y principios de los 70. Honor y orgullo, La cruz de Marisa Cruces y El amor tiene cara de mujer estuvieron entre los proyectos que comenzaron a colocar su nombre en la pantalla, antes de sumar producciones como La venganza, Rina y Los ricos también lloran.

Uno de los personajes más recordados de su carrera apareció en 1987 con Rosa salvaje, donde interpretó a Ángel de la Huerta. Años después llegarían otros trabajos importantes como Alcanzar una estrella II y Lazos de amor. Precisamente por esta última producción recibió en 1996 el Premio TVyNovelas como actor de soporte.

Otto Sirgo construyó una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el teatro y el cine./ RS

El paso de los años no lo alejó de los melodramas. Sirgo apareció en títulos como Por un beso, Niña amada mía, Mujer de madera, Un gancho al corazón y Lo que la vida me robó, mientras que posteriormente se incorporó a producciones como Tres veces Ana, Vencer el pasado, Eternamente amándonos y Juegos interrumpidos. También trabajó en series y proyectos para otras plataformas, entre ellos Ingobernable.

Del escenario a trabajar detrás de cámaras

El teatro ocupó otro capítulo importante de su carrera. Participó en decenas de montajes y también asumió labores de dirección. Entre las obras que formaron parte de su trayectoria aparecen La Dama de Negro, Violinista en el Tejado, El otro rostro de Dios, Desencuentros y P.D. Tu gato ha muerto, uno de los proyectos más identificados con su trabajo sobre los escenarios.

El actor participó en más de 50 telenovelas a lo largo de su carrera./ RS

Sirgo tampoco se limitó a estar frente a las cámaras. Como director trabajó en proyectos televisivos como Dos mujeres en mi casa, Agujetas de color de rosa y El alma no tiene color, ampliando una carrera que ya lo había convertido en uno de los rostros recurrentes de las telenovelas mexicanas.

El cine completó su trayectoria artística. Participó en más de una decena de largometrajes, con trabajos que abarcaron distintas etapas de su vida profesional; entre los títulos registrados se encuentran La maestra inolvidable, Por la libre, Cantinflas y El que busca encuentra.