Reportan la muerte del actor Otto Sirgo: el mundo del espectáculo está de luto

La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó el fallecimiento del actor cubano nacionalizado mexicano

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Otto Sirgo, reconocido actor y director con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine, cuyo rostro quedó ligado durante décadas a algunas de las telenovelas más recordadas por el público mexicano.

La noticia fue difundida por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo al que el actor perteneció y con el que mantuvo una cercana colaboración. A través de un mensaje, la asociación envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del intérprete.

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“Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, compartió la ANDI.

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Otto Sirgo / Especial

ANDI despide a Otto Sirgo

En su mensaje completo, la asociación destacó no solamente el trabajo artístico de Otto Sirgo, sino también la relación que mantuvo durante años con la institución.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Otto Sirgo. Quién además fue un eterno colaborador de esta asociación. Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso”.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Te vamos a extrañar mucho querido amigo! ¡Descanse en paz!

Hasta el momento, en la información proporcionada no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, por lo que habrá que esperar cualquier actualización de su familia o de organismos relacionados con el actor.

A través de un mensaje, la ANDI envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del intérprete / Especial

¿Quién era Otto Sirgo?

Otto Sirgo Haller nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, aunque desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en México y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana. Provenía, además, de una familia estrechamente vinculada con la actuación y los escenarios.

Fue hijo del actor Otto Sirgo y de la actriz Magda Haller, mientras que por parte materna era nieto de la también actriz Conchita Gentil Arcos, por lo que la interpretación estuvo presente desde varias generaciones de su familia.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 60 telenovelas, además de numerosas obras de teatro y producciones cinematográficas, convirtiéndose en uno de los actores de reparto y primeros actores más reconocibles de la televisión mexicana.

Hasta el momento, en la información proporcionada no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento / Especial

‘Lazos de amor’, ‘Niña amada mía’ y ‘Por un beso’, entre sus trabajos más recordados

Entre las producciones que ayudaron a consolidar su popularidad se encuentran ‘Lazos de amor’, ‘Niña amada mía’ y ‘Por un beso’, melodramas que tuvieron amplia difusión en México y otros países de América Latina.

Sirgo también desarrolló una carrera detrás de cámaras como director de televisión, actividad que complementó con su constante trabajo en los escenarios teatrales. Su trayectoria fue reconocida con distinciones como los Premios TVyNovelas y el Micrófono de Oro.

El actor se mantuvo activo durante varias décadas, adaptándose a distintas generaciones de producciones y compartiendo créditos con algunos de los nombres más importantes de la televisión mexicana.

Otto Sirgo también enfrentó una dolorosa pérdida familiar

En su vida personal, Otto Sirgo estuvo casado durante décadas con la actriz Maleni Morales, quien también desarrolló una reconocida trayectoria en las telenovelas mexicanas.

Morales falleció en noviembre de 2020, una pérdida que marcó profundamente al actor. En aquella ocasión, Sirgo habló públicamente sobre los últimos momentos que pudo compartir con quien fue su compañera de vida durante más de cuatro décadas.