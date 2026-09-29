La reforma en materia de derechos de autor contempla sanciones económicas que podrían superar los 4.6 millones de pesos en determinados supuestos, pero crear o compartir un meme no sería motivo automático de mult

Hacer o compartir un meme no implica automáticamente recibir una multa. La llamada Ley AntiMemes no prohíbe este tipo de contenidos ni convierte por sí sola una publicación humorística en una infracción. Lo que plantea la reforma son nuevas reglas en materia de derechos de autor y sanciones para determinados supuestos previstos en la ley.

La confusión surgió porque muchos memes utilizan fotografías, videos, música, ilustraciones, personajes u otras obras protegidas, lo que abrió la discusión sobre hasta dónde podría llegar la aplicación de la reforma. Sin embargo, el proyecto no establece una sanción general para quien publique una imagen, haga una parodia o comparta contenido en redes sociales.

¿Te pueden multar por hacer un meme?

La respuesta sigue siendo no, al menos no por el simple hecho de crear o compartir uno. Para que exista una sanción tendría que configurarse una infracción a los derechos de autor dentro de los supuestos contemplados por la reforma, por lo que no cualquier contenido entraría automáticamente en esa categoría.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención son las multas de 5 mil a 40 mil UMA. Con el valor diario de la UMA en 2026, el monto máximo equivale a aproximadamente 4 millones 692 mil 400 pesos, mientras que 5 mil UMA representan cerca de 586 mil 550 pesos.

Hacer o compartir un meme no implica automáticamente recibir una multa con la reforma propuesta./ Pixabay

Plataformas y proveedores también tendrían nuevas obligaciones

La reforma no se concentra únicamente en los usuarios. También contempla cambios para los proveedores de servicios de internet, que deberán contar con mecanismos para atender infracciones reiteradas de derechos de autor y podrían perder ciertas protecciones legales si incumplen con las obligaciones establecidas.

Además, se plantean escenarios de responsabilidad secundaria cuando una empresa tenga conocimiento de una infracción, contribuya a que ocurra, pueda controlarla o reciba un beneficio económico directamente relacionado con ese contenido.

Otro punto que ha provocado dudas es la posibilidad de recibir penas de prisión por utilizar imágenes del Gobierno. Ese tema forma parte de otra reforma relacionada con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se refiere al uso comercial de identidad gráfica institucional cuando exista intención de engañar para cometer un delito. Eso no significa que hacer un meme de un político o una dependencia implique ir a la cárcel.

La reforma plantea nuevas disposiciones relacionadas con derechos de autor y contenidos en internet./ RS