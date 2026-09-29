Autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos entre los sancionados y redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contemplan el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense de las personas y empresas incluidas / Especial

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 21 personas y 25 empresas en una nueva lista de sanciones; entre los señalados se encuentra el exesposo de la gobernadora de Baja California

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 29 de septiembre nuevas sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según las autoridades estadounidenses, estarían relacionadas con redes del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos entre los sancionados y redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa / Especial

Entre las personas incluidas se encuentran Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Las acusaciones forman parte de los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense y no representan, por sí mismas, una determinación judicial de culpabilidad.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro, señaló que la medida busca afectar las estructuras financieras y operativas que, de acuerdo con sus investigaciones, permitirían el funcionamiento de distintas redes vinculadas con el grupo criminal.

¿Quién es ‘Mayito Flaco’?

Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘Mayito Flaco’, aparece entre los principales objetivos de las nuevas sanciones.

Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, fue incluido por Estados Unidos en una nueva lista de sanciones / Especial

El Departamento del Tesoro estadounidense lo identifica como dirigente de la facción conocida como Los Mayos y sostiene que asumió el control operativo de esa estructura después de la detención de su padre, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en julio de 2024.

Las autoridades estadounidenses también incluyeron a personas que, según su versión, formarían parte de su círculo cercano, así como operadores y presuntos facilitadores financieros relacionados con la estructura.

¿Qué señala EU sobre Carlos Torres?

En el caso de Carlos Alberto Torres Torres, el Departamento del Tesoro lo señala como un presunto operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, alias ‘El Ruso’, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un operador de la facción de Los Mayos en Baja California.

La OFAC incluyó a ‘Mayito Flaco’ y Carlos Torres entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con redes relacionadas con el Cártel de Sinaloa / Especial

Según la OFAC, Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las actividades del grupo y evitar intervenciones de autoridades en Baja California. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue incluido en las sanciones.

El gobierno estadounidense también relacionó a Torres con Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien las autoridades de ese país señalan por presuntos acuerdos con integrantes de la organización.

Es importante señalar que estos señalamientos corresponden a las acusaciones y conclusiones del gobierno de Estados Unidos dentro del proceso de sanciones.

¿Qué dijo Carlos Torres sobre los señalamientos?

Tras darse a conocer la medida, Carlos Torres rechazó las acusaciones. De acuerdo con reportes publicados este 29 de septiembre, el exesposo de Marina del Pilar negó tener vínculos con el crimen organizado y cuestionó los fundamentos de las investigaciones.

Torres señaló que buscará aclarar la información ante la OFAC y las autoridades correspondientes, además de sostener que los señalamientos estarían relacionados con denuncias que, según su versión, fueron presentadas de manera anónima ante la Fiscalía General de la República.

¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?

Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro implican el bloqueo de los bienes y activos que las personas y empresas sancionadas tengan bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, en términos generales, las personas y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones con los individuos y entidades incluidos en la lista.

Además de ‘Mayito Flaco’ y Carlos Torres, la lista contempla a otras personas que las autoridades estadounidenses relacionan con operaciones de seguridad, presunto lavado de dinero, actividades financieras y presuntos vínculos políticos.

Carlos Alberto Torres Torres fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa / Redes Sociales

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las acciones buscan identificar y afectar las estructuras que, según el gobierno estadounidense, permiten que las organizaciones criminales mantengan sus operaciones y recursos financieros.