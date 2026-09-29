Emiliano Aguilar desmiente hospitalización y revela qué le pasó: “Me dio como un ataque de pánico”

Emiliano Aguilar aseguró que se encuentra fuera del hospital tras atravesar un ataque de pánico./ IG @emiliano_aguilar.t

El hijo de Pepe Aguilar reapareció para aclarar su estado de salud después de que un comunicado señalara que estaba internado; el rapero confirmó que atravesó un ataque de pánico

Emiliano Aguilar salió a aclarar personalmente su estado de salud este 29 de septiembre y negó que se encuentre hospitalizado, luego de que durante varias horas circularan versiones que apuntaban a un supuesto ingreso médico. El hijo de Pepe Aguilar explicó que sí atravesó un episodio complicado, aunque lo relacionó con un ataque de pánico y no con una hospitalización.

La preocupación comenzó después de que se difundiera un comunicado atribuido a su equipo de trabajo en el que se hablaba de una pausa temporal en sus actividades y de una supuesta estancia en un hospital. La falta de mayores detalles alimentó las especulaciones, especialmente después de que también cambiara la visibilidad de sus redes sociales.

¿Qué le pasó realmente a Emiliano Aguilar?

El propio rapero explicó que lo ocurrido estuvo relacionado con un episodio que ya ha enfrentado antes.

“Me dio como un ataque de pánico. Ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico”, declaró al referirse a las horas previas y a las versiones que comenzaron a circular sobre su salud.

El rapero agradeció a sus seguidores por los mensajes que recibió ante la preocupación por su salud./ IG @emiliano_aguilar.t

Aguilar también reconoció que ha atravesado días complicados, aunque decidió no profundizar en las situaciones personales que enfrenta.

“He estado lidiando con muchas cosas últimamente, pero aquí seguimos echándole ganas”, señaló, sin precisar si recibió atención médica especializada o si necesitó algún tipo de tratamiento después del episodio.

Emiliano Aguilar aclara la versión sobre su hospitalización

Ante el alcance que tomó la información, el cantante fue directo al negar que se encuentre internado. “Todo está bien. No estoy en el hospital”, aseguró, para después agregar: “Pero sí pasé por unas cosas”. Con estas declaraciones, el propio Emiliano corrigió la versión que había circulado previamente sobre su presunto estado delicado.

El cantante aclaró personalmente qué ocurrió después de que circularan versiones sobre una supuesta hospitalización./ Captura de pantalla

El artista también aprovechó su mensaje para agradecer las muestras de apoyo que recibió mientras crecía la preocupación entre sus seguidores.

“Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí”, expresó, dejando claro que se encuentra en condiciones de comunicarse directamente con el público.