Lindsay Clancy volverá a una corte de Massachusetts el 2 de noviembre, cuando serán analizadas mociones de su defensa tras el juicio nulo por la muerte de sus tres hijos

Lindsay Clancy regresará ante un tribunal de Massachusetts el próximo 2 de noviembre de 2026, fecha en la que el juez William Sullivan analizará una petición de su defensa para desestimar los cargos de asesinato relacionados con la muerte de sus tres hijos. La audiencia será uno de los pasos decisivos para establecer cómo continuará el proceso después de que su primer juicio fuera declarado nulo al no existir unanimidad entre los integrantes del jurado.

Por ahora, los cargos contra Clancy continúan vigentes y tampoco se ha confirmado que habrá un segundo juicio. Su defensa sostiene que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para acreditar su responsabilidad, mientras que los fiscales mantienen que durante el proceso sí fueron expuestas pruebas para respaldar su caso. El juez deberá resolver las mociones antes de que las partes definan el siguiente paso judicial.

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El primer juicio contra Lindsay Clancy fue declarado nulo al no alcanzarse un veredicto unánime./ AP

¿Qué decidirá el juez en el caso de Lindsay Clancy?

La principal petición que Sullivan tendrá sobre la mesa el 2 de noviembre busca que sean desestimados los cargos por asesinato. Durante la audiencia celebrada este 29 de septiembre, la fiscal adjunta del condado de Plymouth, Shanan Buckingham, defendió las pruebas presentadas durante el juicio, entre ellas muestras de ADN y grabaciones de cámaras de seguridad, y aseguró que existen elementos "que respaldan el hecho de que ella lo hizo".

El magistrado también deberá abordar otra controversia derivada de las deliberaciones del jurado. El primer proceso terminó después de que 11 integrantes se inclinaran por declarar a Clancy no culpable por falta de responsabilidad criminal y uno mantuviera una posición distinta, lo que impidió alcanzar la unanimidad requerida. La defensa ahora pretende realizar un interrogatorio limitado al único integrante que no coincidió con los demás y ha solicitado documentos judiciales relacionados con una supuesta denuncia de malos tratos presentada por una expareja de esa persona.

Un segundo juicio todavía no está definido

La Fiscalía del condado de Plymouth aún no ha anunciado si buscará llevar nuevamente a Lindsay Clancy ante un jurado. Sullivan planteó una fecha tentativa para un eventual segundo juicio, pero las partes optaron por esperar hasta que sean resueltas las solicitudes pendientes. El juez dejó clara su intención de avanzar con el proceso: "Soy consciente de lo importante que es resolver este asunto para todas las partes. Mi objetivo es que este caso se juzgue lo antes posible, sin sacrificar los derechos ni la posición de nadie", según CNN.

Lindsay Clancy está acusada por la muerte de sus hijos Cora, Dawson y Callan en enero de 2023./ AP

El caso comenzó el 24 de enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts, donde murieron Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses. Clancy, quien trabajaba como enfermera, fue acusada de estrangular a los tres menores en la vivienda familiar. Después de los hechos intentó quitarse la vida al lanzarse desde una ventana y sufrió lesiones que la dejaron paralizada de la cintura hacia abajo.

Uno de los puntos centrales durante el juicio fue el estado mental de Clancy al momento de la muerte de los niños. Sus abogados argumentaron que atravesaba una psicosis posparto y que había recibido numerosos medicamentos psiquiátricos, mientras que la Fiscalía sostuvo que las evidencias mostraban que tenía conocimiento de sus actos. Esa diferencia fue fundamental durante el proceso y posteriormente en las deliberaciones que terminaron sin un veredicto unánime.