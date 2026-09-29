Un trabajador del periódico norteamericano The New York Times fue asesinado a tiros el pasado sábado en la ciudad de Dublín, en el condado de Alameda perteneciente a California en los Estados Unidos. En consecuencia de este caso fueron arrestados dos adultos mayores acusados de múltiples cargos, incluido el de homicidio en primer grado.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
De acuerdo con la información publicada por dicho medio periodístico, la víctima de 40 años de edad fue encontrada con varias heridas de bala en un estacionamiento de Dublín, California a 56 kilómetros al oeste de San Francisco.
Los presuntos implicados ya fueron detenidos e identificados como Shouyong Zhang y Shili Che, ambos de 77 años y suegros de la víctima. Por otra parte, testigos declararon a la cadena KGO-TV de San Francisco que oyeron una ráfaga de disparos antes de ver a la víctima en el suelo.
La pareja inculpada fue arrestada minutos después por un agente que pasaba por el lugar. Según un testigo, habían permanecido en el lugar tras el ataque. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y los detenidos se encuentran en la cárcel de Santa Rita.
¿Por qué asesinaron al Ejecutivo de NYT?
En 2025, McKinsey presuntamente fue acusado de maltrato infantil por reportes de que le habría dado una cachetada a su hijo, según los documentos judiciales que reportó el San Francisco Chronicle.
Dichos documentos judiciales indican que había estado involucrado en un proceso de divorcio desde diciembre de 2025, y que al momento de su muerte tenía una disputa legal por la custodia de su hijo con la madre del menor, Candice Jang. En los archivos judiciales se menciona que Candice Jang también había acusado en 2018 a McKinsey de posible violencia doméstica, con denuncias de que le dejó moretones en el brazo izquierdo.