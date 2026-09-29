La víctima fue reconocida como Jonathan McKinsey, quien era director de ingeniería de experiencia de jugador de videojuegos del periódico estadounidense

Un trabajador del periódico norteamericano The New York Times fue asesinado a tiros el pasado sábado en la ciudad de Dublín, en el condado de Alameda perteneciente a California en los Estados Unidos. En consecuencia de este caso fueron arrestados dos adultos mayores acusados de múltiples cargos, incluido el de homicidio en primer grado.

Jonathan McKinsey, de 40 años, director de un área sobre videojuegos del periódico./especial

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información publicada por dicho medio periodístico, la víctima de 40 años de edad fue encontrada con varias heridas de bala en un estacionamiento de Dublín, California a 56 kilómetros al oeste de San Francisco.

The New York Times confirmó la muerte de McKinsey./especial

Los presuntos implicados ya fueron detenidos e identificados como Shouyong Zhang y Shili Che, ambos de 77 años y suegros de la víctima. Por otra parte, testigos declararon a la cadena KGO-TV de San Francisco que oyeron una ráfaga de disparos antes de ver a la víctima en el suelo.

La pareja inculpada fue arrestada minutos después por un agente que pasaba por el lugar. Según un testigo, habían permanecido en el lugar tras el ataque. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y los detenidos se encuentran en la cárcel de Santa Rita.

Los presuntos implicados han sido detenidos e identificados como Shouyong Zhang y Shili Che./especial

¿Por qué asesinaron al Ejecutivo de NYT?

En 2025, McKinsey presuntamente fue acusado de maltrato infantil por reportes de que le habría dado una cachetada a su hijo, según los documentos judiciales que reportó el San Francisco Chronicle.