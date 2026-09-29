Caso Ayotzinapa: FGR identifica a 17 nuevos sujetos de investigación por la desaparición de los 43 normalistas

La FGR identificó a 17 nuevos sujetos de investigación como parte del reanálisis del caso Ayotzinapa / WOLA

El reanálisis de registros telefónicos permitió detectar nuevos vínculos entre presuntos integrantes de grupos criminales, policías, funcionarios y personas relacionadas con funerarias

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre nuevos avances en la investigación de los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa bajo investigación a 12 años de los hechos / EFE

Como parte de una nueva revisión de documentos, registros telefónicos y peritajes correspondientes a 2014 y 2015, las autoridades identificaron 17 nuevos sujetos de investigación que no habían sido considerados anteriormente, de acuerdo con la información presentada por el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán.

Podría interesarte Contra Marcha por Ayotzinapa 2026: padres de los 43 exigen justicia a 12 años de su desaparición

La FGR explicó que el análisis no se concentró únicamente en identificar a los usuarios de determinadas líneas telefónicas, sino en reconstruir las conexiones, horarios y frecuencia de las comunicaciones que tuvieron lugar alrededor de los momentos clave de la desaparición de los estudiantes.

Podría interesarte Contra Ángel Aguirre es vinculado a proceso por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa

¿Quiénes son los 17 nuevos sujetos de investigación?

De acuerdo con la información presentada públicamente por el fiscal especial, entre las personas identificadas se encuentran:

Óscar “N”, señalado como presunto integrante de Los Bélicos.

Juan Carlos “N”.

Isaac “N”.

Ramiro “N”, alias “Chango”.

Eduardo “N”, alias “Chuky”, señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos.

Moisés “N”, alias “Bandam”, señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos.

Gabriel “N”, alias “La Gaby”, señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos.

David “N”, alias “El Chino”, señalado como presunto integrante de Guerreros Unidos.

El análisis de registros telefónicos permitió a la FGR detectar nuevos vínculos relacionados con el caso Ayotzinapa / ONU

La información difundida hasta ahora señala que los nuevos sujetos de investigación incluyen personas relacionadas con grupos criminales, policías y otros actores cuyos vínculos están siendo analizados por las autoridades.

¿Qué relación tienen las funerarias con la investigación?

Uno de los nuevos caminos surgió a partir del análisis de comunicaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, propietario de la Funeraria “El Ángel” y Funerales “Económicos Rueda”.

La FGR mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos / CIPDH

Según la FGR, Rodolfo “N” mantuvo ocho comunicaciones con Irving “N”, quien actualmente trabaja como nutriólogo y que en 2014 era estudiante. También fueron detectados contactos entre Irving “N” y presuntos integrantes del grupo criminal.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que Rodolfo “N” habría utilizado, el 4 de octubre de 2014, el teléfono que pertenecía a Julio César Mondragón Fuentes, uno de los estudiantes desaparecidos.

La investigación sobre las funerarias también llevó a un cateo realizado en octubre de 2025 en la Funeraria “El Ángel”. En el lugar, las autoridades localizaron un espacio que funcionaba como Servicio Médico Forense (Semefo), además de un fragmento óseo, un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, documentos relacionados con Irving “N” y un horno de cremación que no estaba registrado ante las autoridades estatales.

La investigación también contempla comunicaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos y otras personas bajo investigación / CIPDH

La FGR aseguró la funeraria, dos hornos crematorios y el horno que no contaba con registro. Rodolfo “N”, padre e hijo, fueron detenidos y quedaron sujetos a proceso con prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Teléfonos de los normalistas también aportaron nuevos indicios

El reanálisis de los registros permitió encontrar actividad posterior en teléfonos que pertenecían a algunos de los estudiantes desaparecidos.

El dispositivo de Julio César Mondragón Fuentes fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por Mauro “N”, exfuncionario público de Iguala. Posteriormente, el 25 de agosto de 2026, un juez federal de Toluca ordenó su captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada relacionados con el caso.

En el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, la FGR detectó que fue utilizado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala y posteriormente por la pareja del agente. Las autoridades investigan si ambos tuvieron alguna participación en la detención y desaparición de los estudiantes.