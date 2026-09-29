¿Cuándo el SAT puede congelar tus cuentas? Estos son los casos previstos por la ley

También puede poner límites de la medida y las opciones que tiene el contribuyente para defenderse / Magnific

El Código Fiscal de la Federación establece los escenarios en los que la autoridad puede inmovilizar depósitos bancarios por adeudos fiscales

Tener un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede generar preocupación entre los contribuyentes, especialmente cuando se habla de la posibilidad de que la autoridad congele una cuenta bancaria. Sin embargo, esta medida no puede aplicarse simplemente porque una persona física o moral tenga alguna inconsistencia fiscal: existen procedimientos y supuestos específicos establecidos en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

La inmovilización de depósitos es una herramienta que tiene la autoridad para garantizar o cobrar determinados créditos fiscales. Esto significa que, bajo ciertas condiciones, el contribuyente puede quedar temporalmente imposibilitado para disponer de una parte de los recursos depositados en sus cuentas, aunque el bloqueo debe guardar relación con la cantidad que se encuentre pendiente de pago.

Existen procedimientos y supuestos específicos establecidos en el Código Fiscal de la Federación para un embargo / Magnific

¿En qué casos el SAT puede congelar una cuenta bancaria?

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación contempla la inmovilización cuando existen créditos fiscales firmes, es decir, adeudos que ya fueron determinados y cuya situación jurídica permite a la autoridad proceder a su cobro. También puede ocurrir cuando un crédito se encuentra impugnado, pero no ha sido debidamente garantizado en los supuestos establecidos por la legislación fiscal.

Entre los escenarios considerados se encuentran aquellos en los que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, cuando la garantía otorgada resulta insuficiente y no es ampliada después del requerimiento correspondiente, o cuando los bienes previamente embargados no son suficientes para garantizar el interés fiscal.

Es importante aclarar que tener una deuda fiscal no necesariamente significa que una cuenta será congelada de manera inmediata. Antes deben existir actuaciones formales de la autoridad y el contribuyente debe ser notificado conforme a las disposiciones aplicables. Por regla general, los créditos fiscales determinados deben pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, salvo las excepciones previstas en el propio Código Fiscal.

La inmovilización de depósitos es una herramienta que tiene la autoridad para garantizar o cobrar determinados créditos fiscales / Magnific

¿Qué puede provocar un crédito fiscal?

Un crédito fiscal no se limita únicamente al impuesto que eventualmente haya dejado de pagarse. También puede incorporar recargos, multas y otros accesorios derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias.

Distintas irregularidades pueden llevar a que la autoridad determine cantidades pendientes, entre ellas la falta de pago de contribuciones después de un requerimiento, omisiones detectadas durante una revisión fiscal o diferencias entre la información reportada por el contribuyente y aquella de la que dispone la autoridad.

No obstante, cada caso requiere un procedimiento específico y la determinación de un adeudo no equivale automáticamente a la inmovilización de una cuenta bancaria.

Es importante aclarar que tener una deuda fiscal no necesariamente significa que una cuenta será congelada / Magnific

¿Cuánto dinero puede congelar el SAT?

Existe otro punto fundamental para los contribuyentes: el SAT no puede inmovilizar indiscriminadamente todos los recursos existentes en una cuenta cuando la cantidad supera el crédito fiscal.

La inmovilización debe limitarse al importe necesario para cubrir el adeudo actualizado y sus accesorios o, cuando se trate de una garantía insuficiente, a la cantidad necesaria para completar el monto que debe quedar asegurado.

Una vez realizada la inmovilización, la institución financiera deberá atender la instrucción de la autoridad conforme al procedimiento establecido. Cuando corresponde legalmente la transferencia de los recursos, estos pueden ser enviados a la Tesorería de la Federación hasta cubrir la cantidad exigible.

¿Hay dinero que está protegido contra un embargo?

La legislación fiscal también contempla bienes que no pueden ser embargados dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Entre las protecciones establecidas por el Código Fiscal se encuentran diversos bienes indispensables para el contribuyente, además de determinados recursos que cuentan con protección especial.

Las cuentas individuales de ahorro para el retiro cuentan también con reglas específicas de protección respecto de la inmovilización, incluidas determinadas aportaciones efectuadas conforme a la legislación aplicable.

Por esta razón, cuando una persona detecta la inmovilización de recursos que considera protegidos por la ley, es importante revisar inmediatamente el origen de la orden y buscar asesoría para determinar si la actuación de la autoridad fue correcta.

¿Qué hacer si el SAT congela tu cuenta?

El primer paso es conocer exactamente qué crédito fiscal originó la medida. El propio SAT dispone de mecanismos para informar al contribuyente la causa de la inmovilización, además de que las notificaciones correspondientes pueden realizarse mediante el Buzón Tributario, personalmente o mediante otros mecanismos previstos por la legislación.

Si existe un adeudo, una alternativa es pagarlo o, cuando la legislación lo permita, solicitar autorización para cubrirlo en parcialidades. El Código Fiscal contempla que determinados adeudos puedan pagarse a plazos, con esquemas de parcialidades que pueden llegar hasta 36 meses.

También existe la posibilidad de sustituir la inmovilización mediante otras garantías del interés fiscal, dependiendo de las características del asunto. Entre las alternativas contempladas se encuentran garantías como depósito en dinero, carta de crédito, prenda, hipoteca, fianza o embargo en la vía administrativa.