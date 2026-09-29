Ruta del Cempasúchil 2026 en Xochimilco: fechas, precio y qué incluye el recorrido en trajinera

Xochimilco se prepara para celebrar Día de Muertos con flores, trajineras, ofrendas y gastronomía tradicional. / IA

Flores, catrinas, pan de muerto y un recorrido al atardecer forman parte de esta experiencia que llegará a los canales de Xochimilco durante octubre y noviembre

El Día de Muertos 2026 comienza a sentirse en la Ciudad de México y Xochimilco se prepara para recibir una de las temporadas más coloridas del año con la Ruta del Cempasúchil, una experiencia que combina trajineras, campos de flores, gastronomía y tradiciones mexicanas. El recorrido permitirá a los visitantes navegar por los canales de Xochimilco a bordo de una trajinera decorada, además de visitar chinampas y conocer algunos de los elementos que forman parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

La experiencia tendrá una duración aproximada de tres a cuatro horas y estará acompañada por un catrín o una catrina, quienes guiarán a los asistentes durante las diferentes actividades.

¿Qué incluye la Ruta del Cempasúchil 2026 en Xochimilco?

Uno de los principales atractivos será la visita a la Chinampa del Cempasúchil, donde los asistentes podrán caminar entre cultivos de esta emblemática flor y conocer más sobre su importancia dentro de las celebraciones mexicanas. Durante esta parada también se contará la leyenda relacionada con el cempasúchil y habrá oportunidad de tomar fotografías entre las flores.

El horario fue planeado para que parte de la experiencia coincida con el atardecer, convirtiendo los campos de cempasúchil y los canales en uno de los principales escenarios del recorrido.

Xochimilco se llenará de color con campos de cempasúchil, catrinas y trajineras por Día de Muertos. / iStock

Catrinas, ofrendas y un panteón tradicional

La segunda parada será Axolotl Calli, una chinampa que contará con una ambientación especial por Día de Muertos. En este espacio se instalará una réplica de un panteón tradicional y una ofrenda, en la que los visitantes podrán participar llevando la fotografía de algún familiar fallecido. La intención es que los asistentes no solamente realicen un paseo turístico por los canales, sino que también conozcan parte del significado de las tradiciones que rodean esta celebración.

Además, el recorrido estará acompañado por historias y leyendas relacionadas con Xochimilco y el Día de Muertos.

¿Habrá pan de muerto y comida durante el recorrido?

La gastronomía también formará parte de la Ruta del Cempasúchil 2026. La experiencia contempla una degustación con café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y un postre, además de otras actividades relacionadas con los productos cultivados en las chinampas.

Los asistentes podrán participar en la cosecha de flores de cempasúchil que posteriormente serán utilizadas para preparar una bebida ancestral. A esto se sumará música prehispánica en vivo, relatos sobre las leyendas de la zona y una presentación de juego de pelota prehispánico.

La experiencia incluye un paseo en trajinera decorada por los canales de Xochimilco. / iStock

¿Cuándo será la Ruta del Cempasúchil 2026?

La Ruta del Cempasúchil estará disponible del 3 de octubre al 9 de noviembre de 2026, por lo que abarcará prácticamente toda la temporada relacionada con las celebraciones de Día de Muertos. La cita para comenzar la experiencia será a las 16:00 horas, con la intención de que los visitantes puedan apreciar el cambio de luz y el atardecer durante el recorrido.

La duración estimada será de tres a cuatro horas.

¿Cuánto cuesta la Ruta del Cempasúchil 2026 en Xochimilco?

El precio anunciado para participar en la experiencia es de 1,199 pesos por persona. Por ese costo, el recorrido reúne diferentes actividades, entre ellas el paseo en trajinera, la visita a las chinampas, las experiencias relacionadas con el cempasúchil, degustaciones y presentaciones culturales.

Debido a que se trata de una actividad de temporada, es recomendable consultar previamente la disponibilidad y las condiciones de reservación directamente con los organizadores antes de acudir.

La Ruta del Cempasúchil se suma así a las diferentes actividades que tendrá la Ciudad de México durante octubre y noviembre para celebrar el Día de Muertos 2026, temporada en la que Xochimilco se convierte en uno de los principales destinos para disfrutar de flores, ofrendas, trajineras y tradiciones mexicanas.