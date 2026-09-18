La experiencia inmersiva inspirada en la cosmovisión mexica vuelve con nuevos espacios

La temporada de Día de Muertos 2026 comienza a tomar forma en la Ciudad de México y una de las experiencias que volverá a abrir sus puertas será “Un Viaje al Mictlán”, recorrido inmersivo creado por Fantasy Lab que busca transportar a los visitantes hacia una reinterpretación del inframundo mexica mediante arte, iluminación, tecnología y diferentes recursos visuales.

La experiencia llegará a su tercera edición y comenzará actividades el próximo 24 de septiembre de 2026, por lo que se convierte en una de las primeras opciones de entretenimiento relacionadas con Día de Muertos disponibles en la capital antes de que llegue oficialmente noviembre. La sede se mantendrá en el sótano 2 de Plaza Patriotismo, donde los visitantes podrán recorrer una propuesta inspirada en el viaje que, de acuerdo con la cosmovisión mexica, debían realizar las almas después de morir.

El recorrido inmersivo busca transportar a los visitantes hacia una reinterpretación del inframundo mexica / Especial

¿Qué es “Un Viaje al Mictlán”?

El concepto toma como punto de partida los nueve niveles del Mictlán, espacio asociado dentro de la cosmovisión mexica con el recorrido de las almas hacia el descanso después de la muerte. Fantasy Lab traslada esta idea a un formato inmersivo en el que los asistentes avanzan por diferentes espacios mientras luces, instalaciones artísticas y recursos tecnológicos construyen la narrativa.

La propuesta no busca reproducir literalmente la tradición prehispánica, sino crear una experiencia contemporánea inspirada en ella y acercar al público a elementos relacionados con la visión mexica del inframundo de una manera visual y sensorial.

Para lograrlo, el recorrido combina arte, iluminación, diseño y tecnología, creando diferentes ambientes conforme los visitantes avanzan por los niveles planteados en la experiencia.

La sede se mantendrá en el sótano 2 de Plaza Patriotismo desde este 24 de septiembre / Especial

¿Cuándo abre Un Viaje al Mictlán 2026?

La nueva temporada abrirá oficialmente al público el jueves 24 de septiembre de 2026. Los boletos podrán adquirirse mediante la página web de Fantasy Lab y directamente en las taquillas del recinto, ubicado en Plaza Patriotismo.

La apertura con varias semanas de anticipación permitirá que quienes quieran comenzar temprano con los planes de Día de Muertos puedan visitar la experiencia desde finales de septiembre y durante la temporada dedicada a esta celebración.

El concepto toma como punto de partida los nueve niveles del Mictlán / Especial

¿Dónde está Un Viaje al Mictlán?

La sede será nuevamente Plaza Patriotismo, en la Ciudad de México, específicamente en el sótano 2 del centro comercial.

Ese espacio albergará las diferentes salas del recorrido, que para esta edición fueron intervenidas y renovadas con el objetivo de que incluso quienes ya asistieron en años anteriores encuentren elementos distintos.

La intención de Fantasy Lab es que el proyecto pueda funcionar tanto para quienes tienen su primer acercamiento con la experiencia como para visitantes que ya recorrieron anteriores ediciones y buscan algo diferente.

El recorrido combina arte, iluminación, diseño y tecnología / Especial

Un Viaje al Mictlán 2026 tendrá salas remodeladas

Una de las principales novedades será la renovación de diferentes espacios del recorrido. Para la tercera edición se realizaron modificaciones visuales y adaptaciones en diversas salas para que la experiencia no sea exactamente la misma que en años anteriores.

También se incorporarán nuevos elementos dinámicos destinados a hacer más interactivo el trayecto por el inframundo. Esto permitirá que la narrativa visual tenga cambios y que la experiencia pueda sorprender nuevamente a quienes ya visitaron el lugar durante sus primeras temporadas.

Habrá nuevos espacios para tomarse fotografías

La experiencia también apostará más por las fotografías y el contenido para redes sociales. Dentro del recorrido se habilitarán zonas específicamente diseñadas para que los asistentes puedan tomarse imágenes.

Estos puntos funcionarán como parte de la ambientación y estarán integrados dentro del concepto general del Mictlán, por lo que no se tratará únicamente de fondos aislados sino de espacios vinculados con la experiencia visual.

Para quienes disfrutan compartir sus visitas en redes sociales, esta será una de las incorporaciones más evidentes respecto a las ediciones anteriores.

También habrá una misión con obsequio

Otra de las novedades de 2026 será una dinámica interactiva durante el recorrido. Los visitantes tendrán la posibilidad de completar una misión mientras avanzan por la experiencia y, quienes logren terminarla, podrán recibir un obsequio al finalizar.

La organización no ha adelantado todos los detalles sobre la mecánica ni sobre el regalo que se entregará, por lo que parte de la dinámica permanecerá como sorpresa para quienes decidan ingresar al Mictlán.

¿Es una experiencia para niños?

Sí. “Un Viaje al Mictlán” está pensado para niñas, niños, jóvenes y adultos, por lo que se presenta como una opción familiar dentro de las actividades relacionadas con Día de Muertos en la Ciudad de México.

Aunque el concepto gira alrededor de la muerte y el inframundo, el proyecto utiliza la temática desde una perspectiva artística, cultural y tecnológica, en lugar de apostar únicamente por el terror.

Esto puede convertirlo en una opción para familias que busquen una actividad diferente durante la temporada, especialmente para acercarse a elementos relacionados con la cosmovisión prehispánica mediante un formato de entretenimiento.

Tecnología y tradición se encuentran en el Mictlán

Uno de los elementos que distinguen a Fantasy Lab es precisamente la combinación entre tecnología y conceptos culturales, algo que vuelve a estar presente en esta tercera edición. La idea es utilizar iluminación, instalaciones y herramientas digitales para crear ambientes que hagan sentir al visitante dentro de un recorrido distinto al de una exposición convencional.

De esta forma, la experiencia busca acercarse a una de las tradiciones más reconocidas de México mediante una propuesta contemporánea, manteniendo al Mictlán y los nueve niveles del inframundo como hilo conductor.

¿Dónde comprar boletos para Un Viaje al Mictlán 2026?

Los accesos estarán disponibles a través de la página oficial de Fantasy Lab y en las taquillas instaladas directamente en el recinto de Plaza Patriotismo.

Hasta ahora, la información confirmada establece que la experiencia abrirá el 24 de septiembre, aunque detalles adicionales sobre horarios, disponibilidad y posibles promociones deberán consultarse directamente en los canales oficiales conforme se acerque la fecha.

Quienes ya recorrieron ediciones anteriores encontrarán cambios en salas, elementos visuales y dinámicas, mientras que los visitantes de primera vez tendrán la oportunidad de descubrir desde cero este recorrido inspirado en la visión mexica de la muerte.