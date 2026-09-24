Día de Muertos 2026: ¿Qué hacer ante el fallecimiento de un familiar?

La muerte de un ser querido puede tomar por sorpresa a cualquier familia / Especial

En medio del impacto emocional, surgen dudas sobre a quién llamar, qué documentos tramitar y cuándo debe intervenir una autoridad

El fallecimiento de un familiar es uno de esos momentos para los que difícilmente alguien está completamente preparado. Además del impacto emocional que representa perder a una persona cercana, durante las primeras horas aparecen preguntas prácticas que necesitan resolverse rápidamente: ¿a quién se debe llamar?, ¿quién puede trasladar el cuerpo?, ¿qué documento se necesita para comenzar los servicios funerarios? o ¿en qué casos debe intervenir el Ministerio Público?

Un sondeo realizado por Santa Gloria Velatorios encontró que 6 de cada 10 personas desconocen qué deben hacer cuando fallece un familiar, situación que puede complicar aún más un momento ya de por sí difícil. La falta de información puede retrasar trámites, provocar llamadas a instituciones que no pueden intervenir directamente e incrementar la incertidumbre de quienes atraviesan el duelo.

“En la mayoría de las ocasiones, la pérdida es inesperada y llena de estrés, lo que provoca un shock que dificulta el proceso. En Santa Gloria Velatorios cuando recibimos una llamada, guiamos a las familias en cada momento, porque sabemos que necesitan certeza, respaldo y acompañamiento ante una situación por demás sensible”, señala Manuel Ramírez, director general de Santa Gloria Velatorios.

El fallecimiento de un familiar es uno de esos momentos para los que difícilmente alguien está preparado / Especial

¿Qué hacer cuando fallece un familiar?

El primer punto que debe conocerse es que no existe un único procedimiento para todos los fallecimientos. Los pasos que deben seguirse dependen directamente de las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Una persona que fallece por una enfermedad o causas naturales dentro de un hospital requiere un procedimiento diferente al de alguien que pierde la vida en la vía pública, durante un accidente o en circunstancias que requieren una investigación de las autoridades.

Por ello, identificar el tipo de fallecimiento resulta fundamental antes de realizar cualquier movimiento o iniciar los trámites funerarios.

Datos revelan que 6 de cada 10 personas desconocen qué deben hacer cuando fallece un familiar / Magnific

¿Qué hacer si el fallecimiento fue por causas naturales?

Cuando una persona muere por causas naturales o como consecuencia de una enfermedad, ya sea dentro de un hospital o en su domicilio, uno de los documentos más importantes es el certificado médico de defunción.

Este documento debe ser expedido por un médico y será indispensable para continuar con los procedimientos correspondientes, entre ellos contactar a una funeraria y comenzar los trámites necesarios para el sepelio.

La empresa explica que en este tipo de situaciones la funeraria puede orientar a las familias y apoyarlas con los trámites ante las autoridades sanitarias correspondientes, permitiendo que los familiares concentren su atención en despedir y acompañar a la persona fallecida.

El certificado médico de defunción será una de las piezas necesarias para continuar posteriormente con otros trámites relacionados con el fallecimiento, por lo que contar con él es uno de los primeros pasos cuando la muerte ocurrió por causas naturales.

La falta de información puede retrasar trámites para reclamar al familiar / Magnific

¿Qué pasa si la muerte ocurrió en un accidente o de forma violenta?

El procedimiento cambia cuando se trata de un caso médico-legal. Dentro de esta categoría se encuentran fallecimientos relacionados con accidentes, hechos violentos o situaciones ocurridas en la vía pública.

En esos casos será necesaria la intervención del Ministerio Público, ya que las autoridades tendrán que realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Esto significa que los familiares no deben proceder de la misma manera que ante un fallecimiento natural, ya que podría existir una investigación que requiera preservar el lugar o realizar estudios antes de autorizar la entrega y posterior traslado del cuerpo.

Por ello, diferenciar entre una muerte natural y un caso que necesita intervención ministerial puede evitar errores y retrasos durante las primeras horas.

El certificado médico de defunción permite dejar constancia de la muerte / Magnific

¿Debes llamar a una ambulancia o a la policía?

El sondeo realizado por Santa Gloria Velatorios detectó además una confusión frecuente entre quienes aseguraron conocer qué hacer frente a una muerte natural.

De ese grupo, 3 de cada 10 personas respondieron que llamarían a la policía o a una ambulancia, aunque estas instancias no necesariamente podrán resolver los trámites posteriores relacionados con el sepelio.

En casos de fallecimiento por causas naturales, estos servicios pueden constatar o intervenir dependiendo de las circunstancias, pero no sustituyen la documentación médica ni el proceso funerario que tendrá que realizarse posteriormente.

Por ello, cuando existe conocimiento previo de una enfermedad o una muerte natural, resulta importante contar con la orientación del médico y, posteriormente, contactar a una funeraria para continuar con los procedimientos correspondientes.

¿Cuándo debes llamar a una funeraria?

Entre las personas participantes en el sondeo, únicamente una mencionó que contactaría directamente a la funeraria debido a que ya contaba con un plan de previsión funeraria.

Este tipo de planificación permite que la familia tenga previamente definidos diferentes aspectos del servicio y conozca a quién acudir cuando llegue el momento.

De acuerdo con la información proporcionada, la funeraria es la instancia autorizada para realizar el traslado del cuerpo una vez que se cuenta con la documentación y autorizaciones correspondientes, además de apoyar con diferentes gestiones necesarias para desarrollar el servicio funerario.

Tener identificado previamente un prestador de servicios puede reducir significativamente las decisiones que debe tomar una familia en medio del impacto emocional.

¿Por qué es importante el certificado médico de defunción?

El certificado médico de defunción permite dejar constancia de la muerte y constituye un documento fundamental para continuar con el proceso posterior.

Cuando el fallecimiento ocurre en un hospital, normalmente será la propia institución médica la que oriente a los familiares sobre el procedimiento para obtenerlo. Si sucede en un domicilio y existen antecedentes de una enfermedad, será necesario contar con la intervención de un profesional de la salud que pueda determinar y documentar el fallecimiento.

Sin este documento, determinados trámites funerarios y administrativos no pueden avanzar, razón por la que resulta importante saber desde el principio quién puede expedirlo.

¿Qué debes recordar ante el fallecimiento de un familiar?

El paso más importante será identificar las circunstancias de la muerte. Si ocurrió por causas naturales o enfermedad, será necesario obtener el certificado médico de defunción y posteriormente contactar a la funeraria para iniciar el proceso correspondiente.

Si existe un accidente, violencia, muerte en vía pública o cualquier circunstancia que deba investigarse, deberá intervenir el Ministerio Público, por lo que no deben realizarse movimientos que puedan interferir con las diligencias.