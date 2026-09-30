Una mujer murió durante una visita en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México./@isa_figueroa

La visitante comenzó a sentirse mal y dijo que le faltaba el aire mientras se encontraba en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; autoridades ya investigan las causas de su muerte

Una mujer murió la tarde del 29 de septiembre de 2026 mientras realizaba una visita a una persona privada de la libertad en el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La visitante comenzó a sentirse mal durante su estancia en el área destinada para las visitas y manifestó que tenía dificultad para respirar.

Personal de Seguridad Penitenciaria acudió para auxiliarla y la trasladó al servicio médico del centro penitenciario. Los médicos realizaron una valoración y un electrocardiograma, pero determinaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Familiares informaron que la mujer padecía hipertensión y se había sometido a una liposucción un día antes./@pixabay

Mujer padecía hipertensión y un día antes tuvo una liposucción

Durante la visita, la mujer estaba acompañada por su madre y su hija. Ambas informaron a las autoridades que padecía hipertensión arterial y que un día antes se había sometido a una liposucción estética.

Este dato forma parte de la información proporcionada por las autoridades, pero todavía no existe una determinación oficial que relacione directamente la cirugía con el fallecimiento. La causa precisa de la muerte quedará a cargo de los estudios periciales y de las autoridades correspondientes.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente se encuentra en la alcaldía Iztapalapa./@pixabay

Fiscalía de CDMX investiga muerte dentro del Reclusorio Oriente

Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades penitenciarias activaron el protocolo correspondiente y notificaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Personal ministerial y pericial realizaron las investigaciones necesarias para conocer qué ocurrió.