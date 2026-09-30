María Fernanda Gastélum Osorio, de 31 años, fue asesinada a balazos el lunes 28 de septiembre en Los Mochis, Sinaloa. La joven tenía alrededor de siete meses de embarazo y, pese a que médicos realizaron una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé, este tampoco sobrevivió.
¿Qué ocurrió?
El ataque ocurrió en la colonia Ampliación 12 de Octubre, donde María Fernanda se encontraba en un inmueble que funcionaba como estudio fotográfico y que estaba próximo a ser inaugurado.
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De acuerdo con los primeros informes, un hombre ingresó al lugar y disparó directamente contra la joven. Posteriormente, el presunto agresor escapó a bordo de un vehículo, el cual ya fue localizado por las autoridades.
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La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego: tres en la cabeza, uno en el pecho y otro en el brazo, según informó Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Tras la agresión, personas cercanas, entre ellas su esposo, la trasladaron en un automóvil particular a un hospital privado. Sin embargo, llegó sin signos vitales. Debido a su embarazo, el personal médico realizó una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé, pero tampoco logró sobrevivir.
Fiscalía investiga el caso como feminicidio
La Fiscalía de Sinaloa inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio y señaló que, de manera preliminar, se descartaba que el ataque estuviera relacionado con un intento de robo o asalto, debido a que el agresor habría dirigido la agresión directamente contra María Fernanda.
Las autoridades también señalaron que una de las líneas de investigación apunta a un “hecho personal”. Esta hipótesis forma parte de las indagatorias y no constituye una conclusión definitiva sobre el móvil del crimen.
La Fiscalía cuenta con fotografías y videos relacionados con el ataque, mientras continúa la búsqueda de información que permita identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del feminicidio.
¿Quién era María Fernanda Gastélum?
María Fernanda era licenciada en Educación Primaria y también se dedicaba a la fotografía. De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, trabajaba en el proyecto de establecer su propio estudio fotográfico.
Su asesinato provocó reacciones de familiares, amistades y colectivos, quienes han exigido el esclarecimiento del caso y justicia para la víctima y su familia.
Hasta el momento, las autoridades continúan investigando para determinar quién fue el responsable del ataque y cuál fue el motivo. El caso permanece abierto bajo el protocolo de feminicidio.