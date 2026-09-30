El cantante sinaloense Samuel Sarmiento, exvocalista de Banda Los Recoditos, atraviesa un momento de duelo tras dar a conocer el fallecimiento de su madre, Guadalupe Hernández Vega.
La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a su madre, correspondiente al día de su boda, acompañada de un mensaje de despedida.
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“Vuela alto, madre mía, siempre vivirás en mi corazón. Te amo jefa”, escribió Sarmiento al comunicar la noticia.
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Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa del fallecimiento de Guadalupe Hernández Vega. Tras la publicación, distintas figuras del regional mexicano expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo al cantante y a su familia.
Entre quienes reaccionaron se encuentra Luis Ángel “El Flaco”, también exvocalista de Banda Los Recoditos, quien escribió: “Mi más sentido pésame compadre, un abrazo a la distancia y mucha fuerza a toda la familia”.
Samuel Sarmiento alerta por presunto fraude con inteligencia artificial
Horas después de informar sobre la muerte de su madre, el cantante recurrió nuevamente a sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre un presunto intento de fraude.
De acuerdo con Sarmiento, personas estarían utilizando inteligencia artificial para clonar su voz y solicitar dinero supuestamente destinado a cubrir los gastos del sepelio de su madre.
El cantante dejó claro que no está solicitando apoyo económico y pidió a sus seguidores no dejarse engañar por este tipo de mensajes o audios.
“Hay veces que la gente se aprovecha de las situaciones vulnerables que atravesamos como seres humanos y lo estoy haciendo por que no se vale que haya gente tan ruin”, expresó el artista en un video compartido en Instagram.
Sarmiento también señaló que fue informado sobre personas que estarían pidiendo dinero utilizando una voz generada con inteligencia artificial, por lo que decidió hacer pública la situación para evitar que sus seguidores pudieran ser víctimas del presunto engaño.