“Vuela alto, madre mía”: Samuel Sarmiento anuncia la muerte de su mamá y alerta por fraude

Samuel Sarmiento confirmó el fallecimiento de su madre, Guadalupe Hernández Vega, a través de sus redes sociales / Especial

El exvocalista de Banda Los Recoditos confirmó el fallecimiento de Guadalupe Hernández Vega y compartió una emotiva despedida; posteriormente alertó a sus seguidores sobre un presunto fraude realizado con inteligencia artificial

El cantante sinaloense Samuel Sarmiento, exvocalista de Banda Los Recoditos, atraviesa un momento de duelo tras dar a conocer el fallecimiento de su madre, Guadalupe Hernández Vega.

El exvocalista de Banda Los Recoditos compartió una fotografía junto a su madre para despedirse de ella / Especial

La noticia fue compartida por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto a su madre, correspondiente al día de su boda, acompañada de un mensaje de despedida.

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“Vuela alto, madre mía, siempre vivirás en mi corazón. Te amo jefa”, escribió Sarmiento al comunicar la noticia.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa del fallecimiento de Guadalupe Hernández Vega. Tras la publicación, distintas figuras del regional mexicano expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo al cantante y a su familia.

Luis Angel dedicó un emotivo mensaje a su madre tras darse a conocer su fallecimiento / IG: @luisangelelflaco

Entre quienes reaccionaron se encuentra Luis Ángel “El Flaco”, también exvocalista de Banda Los Recoditos, quien escribió: “Mi más sentido pésame compadre, un abrazo a la distancia y mucha fuerza a toda la familia”.

Samuel Sarmiento alerta por presunto fraude con inteligencia artificial

Horas después de informar sobre la muerte de su madre, el cantante recurrió nuevamente a sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre un presunto intento de fraude.

El cantante también alertó a sus seguidores sobre un presunto fraude en el que utilizarían inteligencia artificial para clonar su voz / Especial

De acuerdo con Sarmiento, personas estarían utilizando inteligencia artificial para clonar su voz y solicitar dinero supuestamente destinado a cubrir los gastos del sepelio de su madre.

El cantante dejó claro que no está solicitando apoyo económico y pidió a sus seguidores no dejarse engañar por este tipo de mensajes o audios.

“Hay veces que la gente se aprovecha de las situaciones vulnerables que atravesamos como seres humanos y lo estoy haciendo por que no se vale que haya gente tan ruin”, expresó el artista en un video compartido en Instagram.