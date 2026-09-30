México ha registrado una reducción en el número de jóvenes que no concluyen la educación media superior, aunque el rezago continúa siendo el más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con el Panorama de la Educación 2026, cuatro de cada 10 personas de entre 25 y 34 años en el país no habían terminado la educación media superior en 2025.
La cifra representa una disminución considerable frente a la registrada una década atrás. En 2015, 55% de las personas de este grupo de edad no había concluido dicho nivel educativo, mientras que para 2025 el porcentaje se redujo a 40%.
Esto significa una reducción de 15 puntos porcentuales en diez años. Sin embargo, el porcentaje nacional todavía se encuentra muy por encima del promedio registrado entre los países de la OCDE, que es de 12%.
El rezago educativo cambia según la entidad
Los datos también muestran diferencias importantes al interior de México. La situación no es la misma entre las distintas entidades federativas.
Mientras que en Ciudad de México 32% de los adultos no cuenta con educación media superior, en Chiapas la proporción llega a 69%, lo que evidencia una amplia brecha territorial.
Estas diferencias reflejan que las posibilidades de completar la trayectoria educativa no se distribuyen de manera uniforme en el país y están relacionadas con las condiciones sociales y económicas presentes en cada entidad.
Menos jóvenes están fuera de la escuela y el trabajo
El reporte de la OCDE también señala cambios en la proporción de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación.
Entre las personas de 18 a 24 años, este porcentaje pasó de 23% a 19% en México, una reducción que, sin embargo, todavía mantiene al país por encima del promedio de la OCDE, situado en 13%.
La diferencia también se presenta entre hombres y mujeres. En este grupo de edad, la proporción de mujeres que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación es 19 puntos porcentuales mayor que la de los hombres.
De esta manera, aunque México ha logrado disminuir el porcentaje de jóvenes que no concluyen la educación media superior durante la última década, los datos del Panorama de la Educación 2026 muestran que persisten diferencias importantes tanto frente al promedio de la OCDE como entre las propias entidades del país.