México mantiene el mayor rezago educativo de la OCDE: 40% de jóvenes no termina la media superior

La proporción de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian, trabajan ni reciben capacitación disminuyó de 23% a 19% en México / Especial

Aunque el porcentaje de jóvenes que no concluyen este nivel educativo bajó 15 puntos porcentuales en una década, el país continúa por encima del promedio de la OCD

México ha registrado una reducción en el número de jóvenes que no concluyen la educación media superior, aunque el rezago continúa siendo el más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cuatro de cada 10 jóvenes de entre 25 y 34 años en México no habían concluido la educación media superior en 2025 / CUARTOSCURO

De acuerdo con el Panorama de la Educación 2026, cuatro de cada 10 personas de entre 25 y 34 años en el país no habían terminado la educación media superior en 2025.

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La cifra representa una disminución considerable frente a la registrada una década atrás. En 2015, 55% de las personas de este grupo de edad no había concluido dicho nivel educativo, mientras que para 2025 el porcentaje se redujo a 40%.

Esto significa una reducción de 15 puntos porcentuales en diez años. Sin embargo, el porcentaje nacional todavía se encuentra muy por encima del promedio registrado entre los países de la OCDE, que es de 12%.

El rezago educativo cambia según la entidad

Los datos también muestran diferencias importantes al interior de México. La situación no es la misma entre las distintas entidades federativas.

Mientras que en Ciudad de México 32% de los adultos no cuenta con educación media superior, en Chiapas la proporción llega a 69%, lo que evidencia una amplia brecha territorial.

Chiapas registra el mayor rezago educativo del país, con 69% de adultos sin educación media superior / Especial

Estas diferencias reflejan que las posibilidades de completar la trayectoria educativa no se distribuyen de manera uniforme en el país y están relacionadas con las condiciones sociales y económicas presentes en cada entidad.

Menos jóvenes están fuera de la escuela y el trabajo

El reporte de la OCDE también señala cambios en la proporción de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación.

Ciudad de México presenta una proporción de 32% de adultos que no cuentan con educación media superior / Especial

Entre las personas de 18 a 24 años, este porcentaje pasó de 23% a 19% en México, una reducción que, sin embargo, todavía mantiene al país por encima del promedio de la OCDE, situado en 13%.

La diferencia también se presenta entre hombres y mujeres. En este grupo de edad, la proporción de mujeres que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación es 19 puntos porcentuales mayor que la de los hombres.