¿Qué es el “derecho a la sombra” que proponen para las escuelas de CDMX?

La iniciativa busca proteger a estudiantes de las altas temperaturas durante sus actividades escolares al aire libre. / iStock

Una iniciativa presentada en el Congreso capitalino busca que las escuelas de educación básica tengan espacios protegidos del sol y las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, el Congreso capitalino recibió una iniciativa para establecer el llamado “derecho a la sombra” en las escuelas y proteger a niñas, niños y adolescentes durante sus actividades al aire libre. La propuesta plantea modificar leyes locales para que los planteles cuenten con infraestructura que permita reducir la exposición directa al sol.

La iniciativa plantea incorporar medidas de protección contra las altas temperaturas en las escuelas capitalinas. / iStock

¿Qué propone el “derecho a la sombra” en las escuelas de CDMX?

La iniciativa fue presentada el 17 de septiembre de 2026 por la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, del PAN, ante el Congreso de la Ciudad de México.

El proyecto busca incorporar el derecho a la sombra en planteles escolares a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. También plantea establecer en la Ley de Educación local la obligación de proporcionar la infraestructura necesaria para proteger a los estudiantes del sol y las altas temperaturas.

El llamado “derecho a la sombra” busca que niñas, niños y adolescentes tengan espacios protegidos del calor en los planteles. / iStock

¿Por qué buscan proteger a los estudiantes del calor?

La propuesta señala que las niñas, niños y adolescentes pueden permanecer dos o tres horas al día expuestos a la intemperie en los planteles, principalmente durante el recreo y otras actividades.

La diputada expuso que, de acuerdo con los datos presentados ante el Congreso capitalino, de las aproximadamente 4 mil 500 escuelas primarias de la Ciudad de México, más del 60% tendría instalaciones inadecuadas para que los alumnos tomen el recreo.

El planteamiento también advierte sobre riesgos relacionados con la exposición a altas temperaturas, entre ellos insolación, deshidratación y debilidad, además de los efectos de la radiación ultravioleta.