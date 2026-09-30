Jorge Kahwagi y sus romances: Ana Bárbara, Marlene Favela y las famosas con las que fue relacionado

Tras darse a conocer su fallecimiento, los romances de Jorge Kahwagi volvieron a ser recordados. / Especial

Tras darse a conocer el fallecimiento de Jorge Kahwagi a los 58 años, también volvieron a recordarse sus relaciones con famosas del espectáculo

Jorge Kahwagi murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, noticia que fue confirmada públicamente por personas cercanas al empresario, exboxeador y político. Tras darse a conocer su fallecimiento, también regresaron a la conversación algunos episodios de su vida personal, entre ellos los romances que protagonizó con conocidas figuras del espectáculo.

Durante los años 2000, el nombre de Kahwagi apareció con frecuencia en la prensa de espectáculos por sus relaciones con famosas como Ana Bárbara y Marlene Favela, además de otras mujeres con las que fue relacionado sentimentalmente, aunque en algunos casos los propios involucrados negaron que existiera un noviazgo.

¿Quiénes fueron las famosas relacionadas con Jorge Kahwagi?

La vida sentimental de Jorge Kahwagi estuvo rodeada de gran atención mediática, especialmente durante la década de los 2000, cuando combinaba sus actividades como empresario, político y boxeador con apariciones en televisión.

Sin embargo, no todas las historias que circularon sobre él tuvieron el mismo grado de certeza. Ana Bárbara y Marlene Favela sí tuvieron relaciones públicas con Kahwagi, mientras que otros nombres aparecieron en versiones de la prensa o fueron vinculados con él sin que existiera una confirmación de un romance.

Ana Bárbara y Jorge Kahwagi: un romance de aproximadamente cinco meses

Uno de los romances más recordados fue el que Jorge Kahwagi sostuvo con Ana Bárbara en 2005. La cantante confirmó públicamente la relación durante una entrevista para el programa Hoy, cuando explicó que llevaban aproximadamente un mes de noviazgo. El vínculo despertó interés debido a que Kahwagi era entonces diputado federal y también tenía una carrera como boxeador.

La relación duró alrededor de cinco meses. Posteriormente, Kahwagi explicó que la separación estuvo relacionada con sus compromisos profesionales y con las dificultades para encontrar tiempo para convivir. Después de la ruptura, el empresario habló positivamente de Ana Bárbara y destacó su dedicación a su carrera.

Jorge Kahwagi mantuvo una relación con Ana Bárbara en 2005, uno de sus romances más recordados. / RS

Marlene Favela y Jorge Kahwagi estuvieron comprometidos

Otro de los romances más importantes de Kahwagi fue el que mantuvo con Marlene Favela. La relación comenzó alrededor de 2007 y llegó hasta un compromiso matrimonial. La pareja incluso habló públicamente sobre sus planes de formar una familia y comenzó los preparativos para una boda. Sin embargo, los planes cambiaron y la relación terminó en 2010, por lo que el matrimonio nunca se concretó.

Años después, ambos se refirieron a aquella etapa en términos cordiales. Kahwagi incluso expresó públicamente buenos deseos hacia su expareja cuando fue cuestionado sobre ella.

Marlene Favela y Jorge Kahwagi llegaron a comprometerse, aunque la boda finalmente no se realizó. / RS

¿Jorge Kahwagi tuvo un romance con Martha Julia?

El nombre de Martha Julia también apareció relacionado con Jorge Kahwagi durante los años 2000. Las versiones surgieron después de la participación de ambos en el entorno de Big Brother VIP. Sin embargo, la actriz y Kahwagi negaron haber mantenido una relación sentimental y señalaron que únicamente existía una amistad.

¿Qué relación tuvo con Paty Muñoz?

Paty Muñoz también fue vinculada sentimentalmente con Kahwagi después de su participación en Big Brother VIP en 2004. La convivencia entre ambos generó especulaciones sobre un posible romance, pero no existe una confirmación pública de que hayan mantenido una relación formal. El reality fue uno de los momentos que colocó a Kahwagi todavía más cerca del mundo del entretenimiento, pues su participación ocurrió mientras también desarrollaba su carrera política.

Ninel Conde y Jorge Kahwagi: ¿fueron pareja?

Otro nombre que apareció en las versiones sobre la vida sentimental de Kahwagi fue Ninel Conde. Sin embargo, en 2004 la propia actriz y cantante explicó que ambos salían como amigos y que no mantenían un noviazgo.

¿Jorge Kahwagi tuvo un romance con Belinda?

Con el paso de los años, Belinda también fue mencionada en versiones sobre posibles romances de Jorge Kahwagi. No obstante, la relación tampoco fue confirmada públicamente. La cantante llegó a negar en redes sociales que estuviera involucrada sentimentalmente con alguien en ese momento, por lo que esta versión quedó dentro de los rumores que rodearon la vida amorosa del empresario.