Los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron con contundente 4-1

España continúa intratable tras vencer a Croacia con un 4-1, y doblete incluido de Lamine Yamal, en la segunda fecha de la UEFA Nations League celebrado en el Estadio Sánchez-Pizjuán, para mantener el paso perfecto.

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¿Cómo fue el partido?

El partido apenas iniciaba cuando Lamine Yamal anotaba un golazo después de un servicio desde la banda de la izquierda que culminaba con un tiro de primera intención dentro del área pegada al segundo poste, suficiente para abrir el marcador.

Golazo de Lamine Yamal en el España vs Croacia en Nations League | AP

Al minuto 20, Pau Cubarsí se quedaba a nada de firmar el segundo; el jugador del Barcelona sacó un tiro de larga distancia que se iba por afuera, cerca del palo, y Croacia se salvaba en Sevilla.

Sin embargo, llegaría el empate, Dion Beljo definía con un exquisito remate tras un centro preciso de Ivan Perisic desde la banda de la izquierda y con ello el partido intensificaba en emoción.

ESPAÑA VS CROACIA DE LA J2 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE| AP

Pero llegaría el quitarrisas, tan solo tres minutos le duró el gusto a Croacia y Marc Pubill recuperaba la ventaja para España con un remate dentro del área con asistencia de Lamine Yamal.

Al 36’ llegaba otra anotación para los locales, Mikel Oyarzabal concretaba; pero, el árbitro echaba para atrás tras un fuera de juego en el pase que trataba de romper la línea defensiva croata.

Marc Pubill celebrando su gol ante Croacia en Sevilla | AP

España sentenció

La fiesta de goles no paraba y para el segundo tiempo; Lamine Yamal marcaba su doblete, el juvenil era asistido por Pedri y terminaba resolviendo con el tiro, dentro del área, al primer palo del guardameta.