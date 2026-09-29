Anthony Gordon y Harry Kane se hicieron presentes en el marcador en la Nations League

Anthony Gordon sigue en plan grande con la Selección de Inglaterra y volvió a marcar este martes 29 de septiembre en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. El jugador de Barcelona marcó el camino en la victoria 0-2 de los Tres Leones contra Chequia, que finalizó con un hombre menos.

Tras la expulsión de Pavel Šulc, luego de la revisión en el VAR al minuto 25, los ingleses no supieron aprovechar la superioridad numérica. Fue hasta el inicio del segundo tiempo que Gordon apareció para capitalizar un error en la salida por parte de los checos.

Lukas Cerv trató de apoyarse con su defensa, pero entregó mal el balón y permitió la recuperación de Trent Alexander-Arnold, quien tras conducir un poco mandó un centro adelantado al área. Gordon apareció a la espalda de los centrales y con un remate cruzado cerca del área chica puso el 0-1 al 47'.

Anthony Gordon con la Selección de Inglaterra ante Chequia | AP

Fue el segundo gol para Gordon en la Nations League, luego de su anotación en el juego contra España, en el cual Harry Kane también marcó gol, a pesar de que falló un penal. Dicha falla no condicionó al atacante de Bayern Munich, que también hizo su segundo gol del torneo al sentenciar el 0-2 al 68'.

Anthony Gordon sigue con buena racha

La anotación de este martes fue la segunda para Gordon después de la Copa del Mundo 2026, en la cual hizo un gol y dio cuatro asistencias. En ese tenor, el atacante de 25 años mantiene una importante presencia ofensiva, tanto a nivel de selección como de clubes.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

Tras el torneo de la FIFA, se concretó el traspaso de Gordon a Barcelona, con el cual todavía no marca, pero ya suma cinco asistencias en LaLiga. Con ello, el volante tiene siete participaciones de gol en nueve partidos disputados (dos con Inglaterra y siete con los blaugranas) en lo que va del semestre.

¿Cuándo juegan de nuevo Inglaterra y Chequia?

Después de este compromiso, los dirigidos por Thomas Tuchel nuevamente jugarán de visitantes en la Nations League, cuando enfrenten a Croacia el próximo sábado 3 de octubre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que Chequia se medirá el mismo día a España, en punto de las 12:45 horas.