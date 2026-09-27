La Roja llegó hasta los penales y ganó su segundo título en esta categoría

España se afianza como referente internacional en las selecciones de diferentes categorías y ahora logró su segunda corona en la categoría Sub-20 femenil, tras imponerse en penales ante Corea del Norte en la Final de la Copa Mundial celebrada en Polonia.

Fue un partido muy apretado entre dos selecciones que llegaron al torneo como candidatas y que fueron las dos mejores ofensivas. Sin embargo, no pudieron explotar su potencial al ataque este domingo, ya que las dos guardametas se vistieron de heroínas para llevarse los reflectores.

En el trámite del partido, España fue mejor pero Pak Ju Gyong detuvo cuando pudo, tanto por aire, como en mano a mano, como en disparos rasos. Una de las más claves fue ya en el tiempo extra, cuando se impuso en tiempo extra ante Marisa García para mandar a la definición en penales.

Jugadoras de Corea del Norte en lamento en el Mundial Sub-20 Femenil | AP

Laia López brilló en la tanda

Desafortunadamente para la portera coreana, su contraparte española fue mejor en la tanda de desempate. Laia López, quien 2022 continúa en su proceso formativo en las filas Real Madrid, atajó dos disparos que le dieron el triunfo 4-3 a la Roja.

El primer penal que Laia detuvo fue a Choe Yon A, con lo que España se puso 2-1 arriba tras el tanto convertido por Celia Segura. Tras ello, las cobradoras de los dos equipos anotaron su penal, por lo que cuando López paró el tiro de Pak Il Sim en el quinto cobro, sentenció el triunfo europeo.

De esta forma, no hubo objeción alguna cuando Laia recibió el premio del Guante de Oro, mientras que su compañera Pau Comendador ganó la Bota de Oro con seis goles, además que también recibió el Balón de Bronce. El Balón de Oro fue para Rosalía Domínguez, por delante de Ri Kuk-Hyang que recibió el de plata.

Laia López con su premio a la mejor portera del Mundial Sub-20 Femenil | AP

¿Cuántos campeonatos sub-20 tiene España Femenil?

Con el triunfo de este domingo, la Roja logró su segundo campeonato en esta categoría, los dos obtenidos en las últimas tres ediciones. En 2022, las españolas vencieron 3-1 a la Selección de Japón en Costa Rica, y este año regresaron a la Final para imponerse desde los once pasos.

Además, en 2018, España también llegó a la Final y perdió 3-1 ante Japón, por lo que tiene tres Finales en las últimas cuatro ediciones, con dos títulos. Así, se coloca detrás de Corea del Norte, Alemania y Estados Unidos, que reparten el reconocimiento de máximas ganadoras con tres coronas.