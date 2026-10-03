El equipo de LaLiga lanzó un comunicado de prensa ante los actos

Rayo Vallecano dio a conocer que el Estadio de Vallecas, en donde juega como local, fue vandalizado y destrozado; el equipo asegura que es a consecuencia del odio sembrado hacia su presidente y familia.

Podría interesarte Futbol Delantero del Rayo Vallecano rompe récord de Hugo Sánchez en España

¿Qué dice el comunicado?

A través de un comunicado tras los hechos bochornosos en Madrid, el club ha hecho la denuncia públicas y destacando lo que ha sucedido en el inmueble en donde las fachadas han sido dañadas.

"Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio", destaca.

Palco presidencial del Estadio de Vallecas | X:@RayoVallecano

Asimismo, resalta por qué se ha originado este acto: "Son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero. Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio."

"Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana", catapulta.

Estadio de Vallecas es vandalizado durante Fecha FIFA | X:@RayoVallecano

Rayo Vallecano se declara más fuerte: "Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio."

"No nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de 7 años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división", se lee en el comunicado.

Estadio de Vallecas tras ser vandalizado | X:@RayoVallecano

¿Habrá consecuencias?