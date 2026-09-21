Hay un rompe redes en España que apunta a las marcas del 'Pentapichichi'

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano con siete goles en las siete primeras jornadas de Liga, comienza a alcanzar a grandes nombres, incluso ilustres, como el mexicano Hugo Sánchez, el brasileño Guilherme de Cassio y el venezolano Julio Álvarez.

El delantero madrileño, de 25 años, se encuentra en su mejor momento. Anotando a equipos como Alavés, Real Madrid y Osasuna y dobletes con Racing de Santander y Barcelona.

¿A quiénes ha superado?

Sergio Camello se ha convirtido en el jugador con mejor inicio goleador en la historia del club de Vallecas.

Con su buen registro de goles, lo coloca lejos de cualquier otro futbolista que hubiera conseguido a estas alturas de campeonato esa cantidad de goles, registro que le permite superar en un tanto al venezolano Julio Álvarez, que anotó seis goles en la campaña 2002/2003.

Camello también rebasa a dos ilustres delanteros de la historia del Rayo como el mexicano Hugo Sánchez, que anotó cinco tantos en la temporada 1993/1994, los mismos que el brasileño Guilherme de Cassio en la 1996/1997.

Hugo Sánchez durante su estancia en el Rayo | ESPECIAL

El delantero rayista deja atrás de esta manera a nombres históricos del club y del futbol español. Hugo Sánchez, uno de los grandes goleadores que vistieron la camiseta del Rayo, alcanzó cinco tantos en las siete primeras jornadas de la 1993-94. Tres años después, Guilherme igualó esa cifra durante la campaña 1996-97.

Hugo Sánchez, después de su aventura en Atlético y Real Madrid, su regreso a México con el América, regresó a España a jugar con el Rayo una cantidad de 29 partidos de liga y marca 16 goles. En total, jugó 347 partidos de liga española y marcó 234 goles. Con esta camiseta descendió a la segunda división de España.

Hugo Sánchez en el Mundial de 1986 | MexSport

Un nuevo goleador ha llegado a Vallecas

Camello lleva disputados 121 partidos en Primera con el Rayo, en los que ha marcado 24 goles en la máxima categoría en España, igualando a Guilherme en la clasificación histórica. Por delante solo Álvaro García (32), Alberto Bueno (28) y Jon Pérez Bolo (25).

El español cuenta con contrato vigente hasta 2027, por lo que este gran momento que viene atravesando el delantero puede ganarle una importante extensión junto con una mejora económica al empezar a romper marcas de gente histórica para la institución.