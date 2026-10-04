El seleccionador español alabó el impacto del atacante del Barcelona tras su nuevo gol con la Roja en la Nations League

Luis de la Fuente no escatimó en elogios para Lamine Yamal tras la victoria de la Selección de España frente a Chequia en la UEFA Nations League disputada en el Carlos Tartiere de Oviedo, afirmando que el joven atacante azulgrana "está en camino de convertirse en un jugador de leyenda".

El canterano de Barcelona volvió a ser el encargado de inaugurar el marcador de forma temprana tal como lo hizo anteriormente ante Inglaterra y Croacia, con una genialidad que provocó el asombro del propio estratega riojano en el banquillo, consolidándose como la principal referencia ofensiva del combinado nacional a nivel internacional.

A pesar de ser el único futbolista que ha repetido titularidad en los tres compromisos disputados por la Roja en este parón, De la Fuente decidió sustituir al dorsal '19' al término de los primeros 45 minutos para gestionar su desgaste físico.

Lamine Yamal, jugador de España, festejando su gol ante Inglaterra | AP

El seleccionador explicó en rueda de la prensa que la dosificación de Lamine estaba planificada previamente de cara al decisivo enfrentamiento del próximo martes contra Croacia, enfatizando que el cuerpo técnico busca mantener un equilibrio constante entre el máximo rendimiento deportivo y la protección de la salud de sus convocados ante el apretado calendario de competición.

Sustituciones masivas y la pérdida de fluidez en el juego

El descanso otorgado a Yamal coincidió con una marcada disminución en la fluidez del futbol español durante la segunda mitad, aspecto que el propio estratega analizó tras realizar nueve modificaciones en el cuadro titular, incluyendo el relevo en la portería con el ingreso de David Raya por Unai Simón.

De la Fuente reconoció que la acumulación de cuatro encuentros en diez días obligó a rotar al plantel para evitar lesiones, lo que terminó afectando la naturalidad del juego colectivo en el complemento.

Lamine Yamal enfrentando a Chequia | AP

Por su parte, referentes del vestuario como Rodri Hernández respaldaron la estrategia del cuerpo técnico, destacando que la rotación constante permite mantener a todo el grupo enchufado en la dinámica del torneo.