Se acabó la guerra entre Kylian Mbappé y el PSG

Kylian Mbappé durante un duelo con el PSG | AP

La justicia francesa archivó la denuncia del delantero contra el club parisino por supuesto acoso moral, al considerar que no existían pruebas suficientes para continuar con la investigación

Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain pusieron fin a uno de sus últimos conflictos judiciales. La justicia francesa archivó la denuncia que el delantero presentó contra el conjunto parisino por un supuesto caso de acoso moral durante su última etapa en el club, luego de determinar que no existían pruebas suficientes para continuar con el procedimiento.

La investigación había comenzado después de que los abogados del futbolista acudieran a los tribunales. Sin embargo, la denuncia fue retirada posteriormente por el propio Mbappé y, de acuerdo con medios franceses, el caso terminó archivándose en mayo ante la falta de elementos que permitieran continuar con el proceso.

Mbappé fue apartado del PSG tras decidir no renovar

El origen de la disputa se remonta al verano de 2023, cuando Mbappé comunicó al PSG que no tenía intención de renovar su contrato. La postura del futbolista provocó un conflicto con la directiva, que buscaba evitar que el delantero abandonara el club como agente libre.

Como consecuencia, Mbappé fue apartado temporalmente del primer equipo y quedó fuera de la dinámica principal durante varias semanas. Finalmente, el delantero fue reintegrado a la plantilla y volvió a disputar partidos bajo las órdenes de Luis Enrique, quien comenzaba entonces su primera temporada como entrenador del conjunto parisino.

La situación deportiva terminó trasladándose al ámbito judicial después de que Mbappé abandonara el PSG al finalizar la temporada y se incorporara al Real Madrid.

Kylian Mbappé fetseja un gol con el PSG | AP

La disputa económica también llegó a los tribunales

Además de la denuncia por supuesto acoso moral, Mbappé y el PSG protagonizaron otra batalla legal por el dinero que el club retuvo tras la salida del delantero. La institución parisina argumentó que esas cantidades estaban relacionadas con un acuerdo verbal que el futbolista habría alcanzado con Nasser Al-Khelaifi para regresar al primer equipo.

Mbappé rechazó esa interpretación y reclamó el pago de las cantidades pendientes. En mayo de 2025 inició acciones legales en distintos frentes, entre ellas la denuncia relacionada con su apartamiento de la plantilla.

Mientras la investigación por supuesto acoso terminó archivada, el conflicto económico tuvo un desenlace distinto. Un Tribunal de lo Laboral determinó que el PSG debía pagar 61 millones de euros al futbolista, resolución contra la que el club decidió no presentar recurso.

Con el archivo de la denuncia por acoso moral y la resolución definitiva sobre las cantidades económicas, los principales litigios judiciales entre Mbappé y el PSG quedaron cerrados, poniendo fin a la disputa que comenzó durante los últimos meses del delantero en París.