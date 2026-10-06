El delantero se manifestó por medio de redes sociales para defender su salida de la concentración lusa

"Esta es la pura verdad". Con esa firme aseveración finaliza el comunicado de prensa que Cristiano Ronaldo publicó este martes 6 de octubre para dar su versión de los hechos recientes con la Selección de Portugal y su relación con el director técnico Jorge Jesús. En el mismo texto, el jugador afirmó que está dispuesto a aceptar el castigo que venga, pues sabe que desde su posición debió dar otra imagen.

"Las consecuencias de mis actos deben ser evaluadas y sancionadas por la Federación Portuguesa de Fútbol. Creo que el castigo no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso es un factor agravante. Ya me he disculpado, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera en el fútbol, como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos", escribió Ronaldo.

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Cristiano Ronaldo relató su versión de los hechos

Al inicio del comunicado, el jugador de Al Nassr expuso que tras la Copa del Mundo 2026 consideró retirarse de la selección y que incluso escribió una carta (que todavía conserva) para su afición. Sin embargo, se quedó porque el presidente de la federación le "insistió" que reconsiderara su decisión, ya que querían que continuara.

Ronaldo afirma que además le pidieron su opinión sobre Jorge Jesús como posible director técnico. "Le respondí al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la elección correcta. Por lo tanto, el día en que se presentó al actual Entrenador de la Selección Nacional, me sentí realmente feliz con la elección. Fue la opción correcta, como lo demuestran los resultados".

El relato continúa con su primer acercamiento con el estratega, con quien se reunió después de vacaciones. "Me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó un plan para mi participación en ese mismo momento. Me dijo que jugaría el primer y el último partido y que, por cuestiones de preparación física, siempre haría tres o cuatro cambios por partido".

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

"En ese momento, me sugirió que no viajara con la selección a Noruega y Dinamarca. Me propuso jugar el primer partido y quedarme en Portugal, para luego reincorporarme antes del partido en el estadio Dragão", propuesta que, según el futbolista, rechazó porque implicaba quedarse sin la capitanía del equipo. "Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo".

Según CR7, en dicha conversación estuvo presente Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, pero fue después de la misma que comenzaron los problemas ya que luego del partido en Alvalade, y previo al juego ante Noruega, Jorge Jesús pidió reunirse de nuevo. "Para mi absoluta sorpresa, el entrenador me preguntó si estaba bien para jugar 30 minuto".

"Estaba completamente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensando que no jugaría ese día. No había problema", y añadió que no era parte del plan de recuperación, pero que afirmó que podía jugar media hora, a lo cual el estratega le pidió prepararse porque jugaría 30 minutos.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

"El resto es historia. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador había roto su palabra. Al final del partido, solo quería que todo terminara con una victoria y estar solo. No fui a saludar a los aficionados. Un error que es únicamente mi responsabilidad y que no debería haber ocurrido", reiteró Ronaldo en su comunicado.

Jorge Jesús no cumplió su palabra

En el comunicado, Ronaldo defiende que tras lo ocurrido volvieron a reunirse Jorge Jesús, Simão Coutinho y él y que acordaron que el técnico repetiría lo dicho en privado en sala de prensa. El jugador afirma que en el acuerdo, el estratega aceptó que diría "que fue un error" dejarlo calentando para no jugar y "que si volvía a suceder, no lo haría".

"Se elaboró un breve documento, que yo mismo revisé y que, con mi conocimiento, se le entregó al entrenador, tal como él había solicitado", y continúa diciendo que en la mencionada conferencia, percibió "expresiones y agresividad inmerecidas" por parte de Jorge Jesús. "Una actitud de 'Yo quiero, yo puedo y yo mando' que jamás me había mostrado, ni siquiera remotamente, en privado, el día anterior".

Jorge Jesús, técnico de Portugal, en el partido contra Dinamarca | AP

En el extenso texto, el delantero portugués enumeró los puntos que habían acordado se dirían en la conferencia de prensa, pero que el estratega no cumplió por completo con el acuerdo. "Era la segunda vez que rompía mi palabra. Decidí abandonar el campo de entrenamiento sin esperar otra promesa incumplida".

"Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Por mucho que duela, quiero que me digan la verdad", y añadió que si ya no es bienvenido en la selección, quiere que se lo digan de frente. "Solo necesitaban ser sinceros conmigo. Yo lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo hermoso, como sueño que sucederá, y nadie se enfadaría".

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Cristiano Ronaldo ofrece disculpas

Ya en el cierre del comunicado, Ronaldo lamentó la manera en que esta situación impactó a sus compañeros de selección y, sobre todo, a la afición. "A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del entrenador, como cualquiera que haya presenciado estas conversaciones puede atestiguar, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía".

"Me disculpo una vez más con el pueblo portugués, pero romper mi palabra tiene un impacto determinante en mí. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al equipo, e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui", y por último señaló que no se cierra a tener una despedida digna si la Federación le da la oportunidad.