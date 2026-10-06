Cristiano Ronaldo fija postura y no regresará con Portugal mientras Jorge Jesus sea el DT

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

CNN portugués ha revelado la situación del delantero de Al Nassr

Cristiano Ronaldo no volverá con la Selección de Portugal mientras esté Jorge Jesus como entrenador; de acuerdo a CNN (portugués), el delantero ha puesto esa condición por el momento tras abandonar la concentración en esta Fecha FIFA.

En un informe revelado por el medio lusitano resalta los puntos claves que se tenían que llevar a cabo en la rueda de prensa del DT, de común acuerdo, previo al Dinamarca vs Portugal.

Dicha lista contenía siete puntos y entre ellos Jorge Jesus tenía que haber realizado elogios a la dedicación y el amor de CR7 por la Selección de Portugal. También se resalta que debería disculparse por hacer calentar al jugador por 30 minutos ante Noruega para luego sentarlo a la banca sin ingresar al juego.

Cristiano Ronaldo previo a un juego de Portugal | AP

Finalmente, se supone que se debería concluir con el deseo del jugador por continuar en el seleccionado y con ello una disculpa, que Jorge Jesus no realizó y terminó con el berrinche de Cristiano Ronaldo y por ende el abandono.

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en una conferencia de prensa | AP

¿Dónde está Cristiano Ronaldo?

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo dejó a Portugal se fue a Madrid y luego se integró con su equipo el Al-Nassr de cara a la reanudación del campeonato en Arabia Saudita después de la Fecha FIFA.

En las últimas horas el club saudí presumió, en redes sociales, el regreso de la estrella lusitana a los entrenamientos del equipo con el mensaje “El GOAT. En el corazón de Najd. En Al Nassr”.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

El único partido que tuvo CR7

Cristiano Ronaldo únicamente participó en el partido inaugural de Portugal en la UEFA Nations League, en el que fue sustituido por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales, y no tuvo más participación.