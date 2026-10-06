¿Qué selección puede representar Cristiano Ronaldo Jr.? Portugal no es la única opción para el hijo de CR7

Cristiano Ronaldo Jr y un compañero de la Selección de Portugal | INSTAGRAM @crjnrr7

Pese a ya debutar con las inferiores de Portugal, el hijo del Bicho tiene otras opciones en caso de mantener su carrera

Cristiano Ronaldo Jr., hijo de Cristiano Ronaldo, ya comenzó a escribir su propia historia dentro del futbol internacional después de debutar con las categorías inferiores de Portugal. Sin embargo, su recorrido en selecciones nacionales todavía podría tener diferentes posibilidades debido a los vínculos que mantiene con otros países.

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El joven futbolista cuenta con conexiones deportivas y personales con Portugal, Estados Unidos, España e Inglaterra, naciones que aparecen como alternativas relacionadas con distintas etapas de su vida. Aunque ya tuvo participación con los representativos juveniles portugueses, su situación permite analizar los países con los que ha tenido relación a lo largo de su formación.

La presencia de Cristiano Ronaldo Jr. en las selecciones inferiores de Portugal representa, hasta el momento, su vínculo más directo con el futbol internacional. El jugador ya vistió la camiseta portuguesa en categorías juveniles, siguiendo una trayectoria similar a la de su padre, quien es una de las principales figuras de la historia del futbol de ese país.

Cristiano Ronaldo Jr. | @CabineSport

Portugal, la selección con la que ya comenzó su trayectoria internacional

Portugal es actualmente el país que aparece como principal referencia en la carrera internacional de Cristiano Ronaldo Jr., debido a que el futbolista ya debutó con sus categorías inferiores.

Este antecedente coloca a Portugal como una de las opciones más relevantes para el futuro del joven jugador. Su participación en los representativos juveniles le ha permitido comenzar su recorrido internacional y establecer un vínculo deportivo con la Federación Portuguesa de Futbol.

Cristiano Ronaldo Jr con la selección de Portugal Sub 15 | INSTAGRAM @crjnrr7

Otros países que pueden buscar a Cristiano Ronaldo Jr

Sin embargo, además de Portugal, existen otros países relacionados con Cristiano Ronaldo Jr. debido a su lugar de nacimiento y a los periodos que pasó durante la carrera profesional de su padre.

Uno de ellos es Estados Unidos, donde nació el futbolista. Cristiano Ronaldo Jr. nació en San Diego, California, dándole la nacionalidad estadounidense directa. Esta sería la principal opción para el hijo del histórico delantero lusitano en caso de no querer estar con Portugal.

Cristiano Ronaldo con su hijo en unas vacaciones | INSTAGRAM

España e Inglaterra también forman parte de su historia futbolística

España es otro de los países relacionados con Cristiano Ronaldo Jr. debido al periodo que pasó allí durante los años en los que su padre fue futbolista del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo jugó para el Real Madrid entre 2009 y 2018, una etapa en la que Cristiano Ronaldo Jr. pasó parte de sus años de formación y residencia en territorio español. Por ello, España forma parte de los países con los que el joven futbolista ha tenido una relación durante su desarrollo personal y deportivo.

Inglaterra representa otra conexión importante. Cristiano Ronaldo Jr. también pasó tiempo en el país durante la segunda etapa de su padre con el Manchester United y tuvo contacto con la estructura formativa del club inglés.

Su estancia en Inglaterra se suma así a los vínculos que mantiene con diferentes países europeos y con Estados Unidos. Estas experiencias forman parte de un recorrido marcado por los distintos destinos en los que Cristiano Ronaldo desarrolló su carrera como futbolista profesional.