El delantero portugués volvió a los entrenamientos con el conjunto saudí después de abandonar anticipadamente la concentración de su selección

Tras una turbulenta concentración con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo ha dado vuelta a la página y se reintegró a la disciplina del Al-Nassr de cara a la reanudación del campeonato en Arabia Saudita, sorprendiendo además a sus seguidores con un renovado cambio de apariencia.

A través de sus canales oficiales, el club saudí presumió el regreso de su máxima figura a las prácticas. Con el mensaje “El GOAT. En el corazón de Najd. En Al Nassr”, la institución compartió una fotografía del atacante, quien ya se ejercita al parejo de sus compañeros tras concluir su participación en la ventana internacional de la Liga de Naciones.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal

La vuelta de CR7 a Medio Oriente se produce en medio de una fuerte polémica. El astro portugués optó por abandonar la concentración de su selección al no ver actividad en el compromiso frente a Noruega.

De acuerdo con los reportes, el seleccionador Jorge Jesús le notificó que no contaría con minutos en los siguientes duelos de Fecha FIFA, situación que habría detonado la salida anticipada del delantero y encendido las dudas sobre su continuidad con el combinado nacional.

El episodio también generó reacciones entre los aficionados portugueses, especialmente por tratarse del máximo referente histórico de la selección. Por ahora, el futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal permanece en el aire.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

Cristiano vuelve a ser clave en la pelea por el título

Para el Al-Nassr, la reincorporación de Ronaldo representa un impulso importante de cara a la reanudación de la Saudi Pro League, donde el conjunto de Riad se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

El atacante volverá a ser una de las principales armas ofensivas del equipo, que necesitará de su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora para intentar recortar distancias frente a los clubes que marchan por delante en la clasificación.