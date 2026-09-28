Joao Félix elige a Lamine Yamal como su favorito para ganar el Balón de Oro

El portugués destacó el talento del futbolista del Barcelona y aseguró que representa el futbol en su estado más puro, por encima de figuras como Mbappé y Kane

Joao Félix tiene claro quién debería ganar el Balón de Oro. El delantero portugués eligió a Lamine Yamal como su favorito para conquistar el prestigioso galardón, al considerar que su talento y la manera en que juega lo convierten en un futbolista capaz de cautivar a los aficionados.

En una entrevista que tuvo con AS, el atacante también reconoció las grandes temporadas de Kylian Mbappé y Harry Kane, pero se decantó por su excompañero en el Barcelona, con quien compartió vestidor durante su etapa en el conjunto blaugrana.

João Félix se rinde ante el talento de Lamine Yamal

El portugués explicó que, desde su perspectiva, el Balón de Oro debe reconocer a aquellos jugadores que consiguen sorprender al público y dejan una huella en el futbol. Bajo ese criterio, consideró que Yamal reúne las cualidades necesarias para quedarse con el premio.

“Siempre he dicho que el Balón de Oro debería ser para el jugador al que ves y piensas: ‘¡Guau!’. Alguien que sea una estrella y merezca ser recordado en el futbol. Si hay un jugador que te hace encender la televisión y quedarte pegado a ella, ese es Lamine”, expresó.

Félix también destacó la manera en que el extremo del Barcelona interpreta el juego y la capacidad que tiene para generar espectáculo cada vez que aparece en la cancha.

“Es cierto que Mbappé y Kane han tenido grandes temporadas, pero Lamine es el futbol en su forma más pura”, agregó el delantero, quien considera que el joven español tiene una cualidad especial para conectar con los aficionados.

Lamine Yamal y Jude Bellingham en la Nations league | AP

João Félix recuerda cuando compartió vestidor con Lamine Yamal

La admiración de João Félix por Yamal también tiene como antecedente el tiempo que coincidieron en el Barcelona. El portugués recordó que el extremo comenzó a ganar protagonismo durante la temporada en la que compartieron equipo, hasta consolidarse como titular.

El atacante señaló que disfruta seguir los partidos del conjunto blaugrana, especialmente por la presencia de su excompañero, cuya forma de jugar considera atractiva tanto para quienes observan el futbol desde las gradas como para quienes lo siguen desde casa.

Además, Félix destacó la relevancia de ganar la Copa del Mundo en la carrera por el Balón de Oro, al considerar que un título de esa magnitud puede marcar diferencias en un año mundialista.

“En un año de Copa del Mundo, ganarla siempre es muy importante si quieres acercarte al Balón de Oro”, concluyó.