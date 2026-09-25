El delantero del Barcelona dejó claro que su ambición va más allá de conquistar premios individuales y títulos

Lamine Yamal tiene claro que su objetivo en el futbol no es conformarse con los éxitos que consiga a lo largo de su carrera. El delantero del Barcelona aspira a conquistar los títulos más importantes y dejar una huella que permanezca en la memoria de las siguientes generaciones.

En una entrevista para el Balón de Oro, el internacional español compartió la mentalidad con la que afronta su carrera, en la que la ambición por ganar y la posibilidad de seguir superándose son dos de sus principales motivaciones.

Lamine Yamal quiere hacer historia en el futbol

El atacante blaugrana explicó que siempre ha tenido la intención de aspirar a lo más alto, independientemente de la profesión que desempeñe. Para él, el objetivo es destacar en lo que hace y conseguir que su nombre sea recordado con el paso de los años.

“Yo digo siempre que todo el mundo tiene que aspirar a lo más grande. Si fuera camarero, me gustaría ser el jefe del restaurante. Yo al final juego para estar ahí en la historia, que de aquí a 30 años, que es lo más complicado, que los jóvenes digan: ese también estaba ahí, era muy bueno”, expresó.

Aunque su intención es entrar en la conversación de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Yamal aseguró que no vive pendiente de compararse con figuras como Pelé o Lionel Messi. Su prioridad es construir su propio legado y demostrar hasta dónde puede llegar con sus capacidades.

“No es una obsesión, nunca pienso: quiero ser mejor que Pelé, mejor que Messi. No quiero compararme con nadie. Sí quiero ser el mejor, quiero que se me recuerde como el mejor y ojalá que sí, estar entre los grandes. Creo que tengo capacidades, tengo recursos para poder hacerlo y depende de mí”, señaló.

Lamine Yamal se compara con Messi y Ronaldinho | AP

Lamine Yamal apunta a ganar cinco Balones de Oro más

La ambición del futbolista también se refleja en sus objetivos colectivos e individuales. Con tres títulos de Liga en su palmarés, el atacante tiene la intención de aumentar considerablemente esa cifra, además de conquistar la Champions League, un trofeo que todavía tiene pendiente.

“Siempre puedes superarte. Tengo tres ligas y tengo en mi mente que quiero ganar siete u ocho, mínimo. Ojalá mucho más. No tengo la Champions y quiero ganar la Champions”, comentó.

Sin embargo, sus aspiraciones no terminan con levantar la máxima competición europea. Yamal también habló de la posibilidad de conquistar el torneo en varias ocasiones consecutivas, tomando como referencia al Paris Saint-Germain, además de establecer una meta ambiciosa con el Balón de Oro.

“Si gano una, el PSG ganó dos seguidas; yo quiero ganar tres seguidas. Si no gano el Balón de Oro, el siguiente año tengo que ganarlo. Y si lo gano, quiero ganar cinco más”, afirmó.

Lamine Yamal celebrando anotación ante Rayo Vallecano | AP

El delantero dejó claro que su mentalidad consiste en no detenerse después de alcanzar un objetivo, sino encontrar nuevas metas que lo impulsen a seguir creciendo. Para él, el éxito no significa conformarse con lo conseguido, sino mantener el deseo de ganar durante toda su trayectoria.

“Yo creo que nunca puedes parar, siempre hay cosas que hacer; siempre puedes ganar más y más”, añadió.

Finalmente, Yamal compartió cómo imagina el momento en el que decida poner punto final a su carrera, con la satisfacción de haber conseguido sus objetivos y la posibilidad de transmitir esa ambición a sus hijos.

“Yo creo que cuando esté sentado en mi casa con mis hijos, decirles: ‘Ahora te toca a ti, que yo ya he hecho mucho’. Esa es mi mentalidad, ganar, ganar, ganar siempre. Y si no gano, al siguiente año”, concluyó.