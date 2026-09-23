Lamine Yamal se compara con Messi y Ronaldinho y explica por qué debe ganar el Balón de Oro

El delantero del Barcelona considera que el premio debe reconocer al jugador “que es diferente”

Lamine Yamal habló sobre sus argumentos para ganar el Balón de Oro y dejó claro que, para él, el premio no debería definirse únicamente por la cantidad de goles, asistencias o títulos conseguidos durante una temporada.

El futbolista del Barcelona aseguró que el reconocimiento debe ser para el jugador que marque una diferencia dentro de la cancha y puso como ejemplos a dos de las grandes figuras de la historia del club: Lionel Messi y Ronaldinho.

Lamine Yamal conduce el balón en el partido de Champions contra Feyenoord | AP

Lamine Yamal pone a Messi y Ronaldinho como ejemplos

“Yo creo que el Balón de Oro es el premio al mejor jugador del año, al jugador que es diferente, que se le disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. No tiene que ver con los goles que marque ni con nada más. Yo pienso en el Balón de Oro y pienso en Messi, Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes”, explicó Yamal en una entrevista para las redes sociales del Balón de Oro.

El español consideró que su manera de jugar es uno de los principales argumentos que puede presentar en la carrera por el galardón, además de los números que ha conseguido tanto con el Barcelona como con la Selección de España.

“Yo creo que todo el mundo que ve futbol sabe cuáles son mis argumentos, salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar”, señaló.

Yamal también destacó los títulos que ha conseguido durante su carrera, entre ellos el campeonato del mundo con España, aunque insistió en que su principal argumento es la forma en la que juega.

“Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barcelona, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es el argumento más fuerte y lo que me hace diferente”, agregó.

Lamine Yamal en celebración con España en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Los números de Lamine Yamal en la temporada

Las estadísticas también acompañan la candidatura del futbolista del Barcelona. En sus primeros ocho partidos de la temporada, Yamal suma ocho goles y seis asistencias.

Durante la campaña anterior, el atacante disputó 45 partidos con el conjunto blaugrana y terminó con 24 goles y 18 asistencias.

La ceremonia del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al ganador de la edición 2026.