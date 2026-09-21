Lionel Messi presenta su jersey para su último partido con Argentina | CAPTURA DE PANTALLA

El ’10’ usará una camiseta especial

Lionel Messi presentó de manera oficial la camiseta que vestirá para el último juego que tendrá con Argentina; ‘La Pulga’ desató la euforia con un pequeño clip en el que muestra el jersey.

El Último Baile

A través de sus redes sociales, en Instagram, el jugador de 39 años quitó la reciente casaca que utilizó en el Mundial 2026 para colgar la nueva con una tonalidad muy remarcada del celeste.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, fue el mensaje de Messi en su publicación. La prenda fue colocada de espalda y resaltan los tonos en dorado del dorsal y el apellido.

Messi tiene listo su jersey para el 'Último Baile' con la Albiceleste | CAPTURA DE PANTALLA

Asimismo, llama la atención el sol en gigante como fondo muy tenue y que hace embellecer la espalda del futbolista. Rwsalta vicios en dorado y negro en cuellos y mangas con el tradicional Albiceleste en toda la camisola.

El astro argentino Lionel Messi protagonizará su último juego vestido con la Albiceleste de toda la vida en un amistoso contra Benín, el 6 de octubre, en Buenos Aires para despedirse ante su gente.

Lionel Messi, emocionado, con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El rosarino anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, pero fue incluido en la nómina de 28 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo; pero, solo será un juego.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, destacó un mensaje publicado en las redes sociales de la entidad lo siguiente: “Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, a nuestro emblema de la seleccion, a nuestro capitán, para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”.

Lionel MessI celebra con la Selección de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 | MEXSPORT

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