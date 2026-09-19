Argentina suma a su convocatoria a figura, del Toluca, de última hora

Jugadores de Toluca celebrando el único gol en el partido ante Puebla de la Jornada 7 | IMAGO7

El combinado hizo el anuncio a través de redes sociales

Se acercan los juegos amistosos de la Selección Argentina en donde Lionel Messi tendrá un último baile, el próximo 6 de octubre contra Benín, en Buenos Aires y así poner oficialmente su retiro de la Albiceleste.

En las recientes horas se ha hecho oficial el llamado del jugador del Toluca Santiago Simón que junto a Ezequiel Fernández y Valentín Gómez llegan como refuerzos desde el exterior par completar la plantilla en los amistosos.

Paulinho en festejo con Santiago Simón | MEXSPORT

Más jugadores que se suman

Asimismo, se resaltó a través de un comunicado el llamado de más jugadores desde el futbol interior de Argentina para los duelos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Leonel Flores (Boca Juniors), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Santiago Beltrán (River Plate), ⁠Thiago Almada (River Plate), ⁠Nicolás Otamendi (River Plate) y Tobías Andrada (River Plate).

Nicolás Otamendi cobrando un penal en el partido ante Zambia | AP

Sobre estos jugadores se resaltó: "El defensor Nicolás Otamendi es convocado para el partido del 6 de octubre en el estadio de River Plate. Los jugadores Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes. Tras ello, volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel albiceleste".

El último baile de Messi

Cabe mencionar, que Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, fue anotado en la nómina de 28 futbolistas convocados el pasado martes por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) aclaró en un comunicado que Messi sólo disputará el duelo ante Benín que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Lionel Messi en calentamiento previo a un partido de Inter Miami | AP