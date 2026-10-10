La delantera afirmó que por sus logros goleadores mereció estar nominada en su momento

Charlyn Corral rompió el silencio sobre la histórica nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro 2026 como Mejor Jugadora del Año, asegurando en entrevista para El Universal Deportes que el logro de la atacante de América "no le generó nada" en lo personal. La figura de Pachuca consideró que la vitrina mediática de Las Águilas influye considerablemente en este tipo de reconocimientos.

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La futbolista azulcrema hizo historia al convertirse en la primera mexicana nominada a este galardón tras un año donde conquistó el Clausura 2026, Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas, méritos que la llevarán a la gala en Londres el próximo 26 de octubre.

Scarlett Camberos con la Selección Méxicana ante Jamaica en Aguascalientes l MEXSPORT

Charlyn exige valorar las estadísticas individuales en el futbol femenil

A pesar del reconocimiento internacional que recibió Camberos por parte de aficionadas, colegas y especialistas, Corral cuestionó la visibilidad que han tenido sus propios récords a lo largo de su trayectoria profesional en España y en la Liga Femenil.

“Es cierto que en mi caso habla mucho el equipo. Al final, América sabemos que es un club muy mediático. En mi caso nunca he estado nominada, pero sinceramente creo que hubiera podido estarlo en alguna otra ocasión, porque tuve tres años de primer lugar en goles”, señaló la atacante hidalguense.

Charlyn Corral con la Selección Méxicana ante Jamaica en Aguascalientes l MEXSPORT

La goleadora mexicana también hizo hincapié en que sus números a menudo han sido normalizados por los medios de comunicación, recordando su etapa con el Levante UD en la Liga F donde fue Pichichi de la temporada 2017-2018 con 24 anotaciones, así como sus múltiples títulos de goleo con Pachuca.

Pese a la postura de Corral respecto al impacto mediático de Scarlett Camberos, las dos jugadoras se encuentran compartiendo cancha con la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA.