Las Tuzas tropezaron 2-1, la derrota compromete seriamente su boleto a la Fiesta Grande

El estreno de la directora técnica, Montserrat Tomé al frente de Pachuca, quedó marcado por un amargo descalabro de 2-1 frente al Toluca en la Jornada 10 de la Liga Femenil, en un duelo en el que las locales no lograron capitalizar haber jugado los últimos 20 minutos con una futbolista de más.

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Una distracción de la guardameta Esthefanny Barreras en un saque de meta le regaló el balón a Sonia Vázquez, quien definió a bocajarro para colocar el 1-0 favor de la visita. Aunque Ella Sánchez logró equilibrar el marcador tras rescatar un balón fuera del área, la tranquilidad duró apenas seis minutos, ya que Eugenie Anne Le Sommer recuperó la ventaja para las Diablas con un remate en solitario desde el centro del área. Ni la expulsión por juego brusco de la arquera escarlata Valentina Martínez le permitió a Pachuca evitar la caída en casa.

Montse Tomé con las Tuzas de Pachuca Jornada 10 l IMAGO7

Con este resultado, el Toluca escaló a la tercera posición del Grupo A con 22 unidades. En contraste, Tomé enfrenta un panorama crítico al frente de unas Tuzas estancadas en el sexto lugar del Sector B con apenas 10 puntos.

Pachuca en riesgo de romper una racha de 9 torneos consecutivos en Liguilla

La derrota encendió todas las alarmas en la Bella Airosa, pues el fantasma de la eliminación comienza a tomar fuerza. Pachuca ostenta una de las inercias ganadoras más sólidas de la Liga Femenil, avanzado de forma ininterrumpida a la Fiesta Grande en los últimos nueve torneos de forma consecutiva (desde el Torneo Clausura 2022 hasta el Clausura 2026, certamen en el que clasificó en cuarto lugar y llegó a semifinales).

De no revertir la situación en las jornadas finales, las Tuzas quedarían fuera de la Fase Final por primera vez desde el Torneo Apertura 2021, lo que significaría un estrepitoso fracaso institucional justo en el torneo del debut de su nueva entrenadora.

Pachuca, en riesgo de romper una racha de 9 torneos consecutivos en Liguilla l IMAGO7

¿Qué necesita Pachuca Femenil para calificar?

El margen de error para el cuadro hidalguense es inexistente debido al sistema de competencia, en el cual únicamente los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzan a la Liguilla. Al concluir la décima fecha, las Tuzas se ubican en el sexto peldaño del Grupo B con 10 unidades, a tres puntos de distancia del cuarto lugar, Pumas (13 pts), y con Atlas acechando en el quinto puesto con 12 puntos y un juego pendiente.