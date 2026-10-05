Polémica en la Liga Femenil: Anulan gol a Juárez y Chivas aprovecha falla de Alvarado para vencer a la Bravas

Una desafortunada acción de la guardameta visitante definió el triunfo rojiblanco

Chivas consiguió una victoria de peso al superar a Juárez en un encuentro marcado por la tensión, la polémica arbitral y un desentono en la salida fronteriza. Con este resultado, el conjunto tapatío se consolida en la parte alta del Grupo B con 21 unidades, mientras que las Bravas se estancan con 21 puntos en el cuarto peldaño del Grupo A en la Liga Femenil.

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El trámite del encuentro dio un giro drástico en la segunda mitad. Juárez había logrado enviar el balón al fondo de las redes en una jugada a balón parado, pero el cuerpo arbitral anuló el tanto por un apretado fuera de lugar que generó intensos reclamos y debate en el terreno de juego.

Poco después de la controversia, llegó la jugada decisiva del encuentro al minuto 65. La arquera visitante, Emily Alvarado cometió un grave error en la salida al regalar el esférico tras la presión alta del ataque tapatío.

Sam López aprovechó la desatención, robó la pelota y definió al arco desprotegido para marcar el único gol del partido.

Chivas vs Juárez Femenil l MEXSPORT

Liguilla al momento y la pausa por Fecha FIFA

El cierre de la Jornada 10 del Apertura 2026 será clave para definir el panorama hacia la Liguilla de la Liga Femenil. De mantenerse las posiciones actuales, Monterrey, Tigres, FC Juárez y Toluca amarrarían su boleto en el Grupo A, mientras que América, Atlético de San Luis, Chivas y Pumas avanzarían por el Grupo B.

Irene Guerrero tras anotar con América en Liga MX Femenil| IMAGO7