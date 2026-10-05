Así quedó la tabla general de la Liga Femenil en la Jornada 10 del Apertura 2026

Rayadas se posiciona como líder absoluta del torneo al ser el único equipo con 27 puntos

El Apertura 2026 de la Liga Femenil llegó al cierre de su Jornada 10 y la pelea por los primeros lugares comienza a tomar forma. Monterrey se mantiene en el primer lugar del Grupo A y consigue 27 unidades tras derrotar a América en territorio regiomontano.

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Debido al nuevo formato de competencia, la clasificación está dividida en dos grupos. Rayadas de Monterrey encabeza el Grupo A con 27 unidades, seguida de Tigres con 25, mientras que América domina el Grupo B con 25 puntos y aventaja por seis puntos a Chivas, su perseguidor más cercano.

Tigres Femenil ante Pumas en el Apertura 2026 | IMAGO7

América y Rayadas dominan la Liga Femenil

Las Águilas llegaron a 25 puntos a pesar de su mal paso ante Rayadas, resultado que también les permitió alcanzar una diferencia de goles de +34. Detrás del conjunto azulcrema en el Grupo B aparecen Chivas con 21 unidades, Atlético de San Luis con 19 y Pumas con 13, todos actualmente en posiciones importantes dentro de su sector.

En el Grupo A, Rayadas conservó el liderato gracias a su triunfo 4-3 sobre las azulcremas y alcanzó los 27 puntos. Monterrey mantiene una batalla cerrada con Tigres, que suma 25 después de ganar ante Pumas, mientras FC Juárez aparece inmediatamente detrás con 21 unidades tras su reciente derrota ante Chivas. Toluca y Juárez también se mantienen dentro de los primeros lugares 4 lugares.

Valerie Vargas tras anotar con Rayadas | IMAGO7

De esta forma, considerando únicamente las unidades obtenidas, América, Rayadas, Tigres, Chivas y las Diablas son los cinco equipos con mayor cosecha después de nueve jornadas.

¿Cómo está la pelea por clasificar a la Liguilla?

La lucha también comienza a apretarse en la zona media. En el Grupo A, detrás de Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca aparecen León, Santos Laguna y Cruz Azul, los tres con menos de 20 puntos, mientras Atlante suma siete y Querétaro permanece con seis.

Por su parte, en el Grupo B, América, Chivas, Atlético de San Luis y Pumas ocupan los primeros cuatro puestos. Atlas, con 12 unidades, busca acercarse después de la derrota de Pumas, mientras Pachuca mantiene 10 gracias a su descalabro 2-1 contra Toluca.

Irene Guerrero tras anotar con América en Liga MX Femenil| IMAGO7