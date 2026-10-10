México cae en una lluvia de goles ante Jamaica: el Tri Femenil deja dudas rumbo al Mundial

La Selección Mexicana Femenil sufrió una dolorosa derrota de 3-4

La Selección Mexicana Femenil sufrió una dolorosa derrota de 3-4 ante Jamaica en el Estadio Victoria, en un partido que exhibió las carencias defensivas del equipo tricolor y encendió las alarmas a solo 50 días de jugarse el boleto mundialista ante Haití.

¿Cómo fue el partido?

Jamaica sorprendió desde el arranque. Jody Brown abrió el marcador al minuto 14 y Khadija Shaw, delantera del Manchester City, amplió la ventaja al 20’. México intentó reaccionar con el tanto de Ovalle al 29’, pero una falta de Rebeca Bernal dentro del área provocó un penal que Blackwood convirtió al 35’. Antes del descanso, Bernal marcó el segundo para las mexicanas al 44’.

Selección Mexicana Femenil ante Jamaica en el Estadio Victoria | IMAGO7

La defensa central se convirtió en el dolor de cabeza del Tri, que sufrió para contener los ataques jamaiquinos y pagó caro sus desatenciones. Al minuto 90, Solari Washington parecía sentenciar la historia con el cuarto gol de Jamaica.

Sin embargo, México todavía tenía algo que decir. Al 95’, apareció Charlyn Corral para marcar el tercer tanto mexicano. La segunda máxima goleadora se hizo presente en el marcador y encendió la esperanza en las tribunas con el grito de “¡Sí se puede!”, aunque el tiempo ya no alcanzó para completar la remontada.

Disputa del balón en el duelo entre la Selección Mexicana Femenil y Jamaica en el Estadio Victoria | IMAGO7

Derrota que deja dudas

La derrota deja más dudas que certezas para una Selección Mexicana que necesita corregir urgentemente sus errores, especialmente en la zaga, si quiere llegar preparada a la disputa por el boleto mundialista.

La revancha llegará pronto: el próximo martes 13, México volverá a enfrentar a Jamaica en el Estadio Corregidora de Querétaro. Una nueva oportunidad para responder en la cancha y demostrar que lo ocurrido en Aguascalientes fue una llamada de atención a tiempo.

A 50 días del duelo ante Haití, las alarmas están encendidas. El Mundial está en juego y México necesita mucho más que voluntad para conseguir su objetivo.