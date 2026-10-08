La Liga Femenil anunció a través de un comunicado oficial una modificación en el calendario del Torneo Apertura 2026. El encuentro entre Atlético San Luis y América, correspondiente a la Jornada 12, sufrió un cambio de fecha por ajustes de logística y calendarización por parte de la competición, sin que se reportara alguna incidencia de fuerza mayor adicional.
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El partido, que originalmente estaba programado para disputarse el domingo 25 de octubre, se adelantará para el sábado 24 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Estadio Alfonso Lastras.
Panorama del Grupo B tras el parón de la Fecha FIFA
Antes de medirse en la Fecha 12, ambas escuadras reanudarán su camino en el certamen durante la Jornada 11, una vez concluida la pausa por la Fecha FIFA internacional.
América: Se mantiene firme como líder del Grupo B con una sólida actuación a lo largo del certamen y en la Fecha 11 visitará a las Tuzas del Pachuca.
Atlético de San Luis: Ocupa un destacado tercer lugar en el sector y regresará a la actividad recibiendo a las Bravas de Juárez.
Este reajuste de horario promete un duelo de alto impacto en la zona alta de la tabla, donde ambos clubes buscarán asegurar puntos clave para consolidar su boleto hacia la Liguilla.