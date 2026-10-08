Mientras Pumas Femenil se aleja de Liguilla, Silvana Flores es presentada con un equipo en Italia

La futbolista mexicana regresó a Europa tras no renovar contrato con la auriazules

La futbolista mexicana Silvana Flores vivirá una nueva etapa en el futbol europeo luego de que este miércoles se confirmara oficialmente su incorporación al Como 1907 Women de Italia. La futbolista se integra al equipo de la máxima categoría del futbol femenil de Italia luego de no haber renovado contrato con Pumas tras dos años con el equipo.

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El conjunto lombardo hizo oficial el fichaje de la mediocampista a través de sus canales oficiales, con lo que Flores se convierte en una de las nuevas integrantes de la plantilla para el actual certamen. La institución italiana dio la bienvenida a la jugadora nacida en 2002.

"¡Bienvenida al Como, Silvana Flores! La mediocampista se une al Como 1907 Women procedente del Club Universidad Nacional", detalló el club italiano en su anuncio.

Silvana Flores vistiendo la playera de Como 1907 siendo presentada como refuerzo | X @Como1907

Como 1907 presenta a Silvana Flores

La llegada de Flores al futbol italiano se produce después de que la jugadora ya llevara varias semanas trabajando junto al plantel del Como 1907 Women. La mediocampista se había desvinculado de las auriazules antes del comienzo del actual torneo y posteriormente comenzó su periodo de trabajo con el conjunto de la Serie A femenina.

Nils Nielsen, director técnico del Como 1907 Femenino, declaró: "Silvana es una centrocampista capaz de abarcar mucho terreno. Es fuerte y disciplinada en defensa, y bastante sólida en ataque, con buenas ideas y habilidad para el pase. Sin duda, nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos".

Silvana Flores comentó sobre su llegada: "Estoy muy contenta de estar aquí y de comenzar esta nueva aventura en Italia. Creo que es una liga muy competitiva y estoy deseando empezar y ponerme a prueba".

Regresa a Europa

Con este movimiento, Silvana Flores vuelve al futbol europeo después de haber desarrollado una parte importante de su formación en Inglaterra, donde tuvo la oportunidad de integrarse a las academias de clubes como Arsenal y Chelsea.

El paso de Silvana Flores por el futbol inglés también incluyó su participación con equipos como Tottenham Hotspur y Reading, ambos dentro de la estructura competitiva de la Women’s Super League. Estas experiencias marcaron parte de su desarrollo como mediocampista antes de continuar su carrera en México.

A nivel de clubes, la mediocampista también cuenta con experiencia en la Liga MX Femenil, competición en la que defendió las camisetas de Rayadas de Monterrey, Mazatlán FC y Pumas.

Silvana Flores previo a un partido con Pumas Femenil | IMAGO7